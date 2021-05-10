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19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2022?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından 19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2022? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yanıtlar haberimizde...

19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2022?

19 Mayıs'a sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2021? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu yıl 103'üncü yıl dönümü kutlanacak olan milli bayramımız hafta içi günlerine denk geliyor. Bizde detayları sizler için derledik...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2022? 19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

Her yıl ülkemizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanarak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor.

19 Mayıs resmi tatil mi 2021? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2021?

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 
12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 
19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 
1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

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