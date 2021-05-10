19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2022?

19 Mayıs'a sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 19 Mayıs resmi tatil mi 2022? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor 2021? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu yıl 103'üncü yıl dönümü kutlanacak olan milli bayramımız hafta içi günlerine denk geliyor. Bizde detayları sizler için derledik...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2022? 19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

Her yıl ülkemizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanarak resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olarak kabul ediliyor.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022