19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021 yılında hafta içine denk geldi. Bunun üzerine vergi dairelerinde işlemleri olan milyonlarca vatandaş 19 Mayıs'ta vergi daireleri açık mı 2021? Vergi dairesi mesai saatleri nedir? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yanıtları sizler için derledik...

19 MAYIS'TA VERGİ DAİRELERİ AÇIK MI 2021?

Vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimi olan vergi daireleri hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu kapsamda 19 Mayıs'ta vergi daireleri kapalı olacak. Vergi daireleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde kapalı oluyor.

VERGİ DAİRESİ MESAİ SAATLERİ NEDİR?

Vergi daireleri mesai saatleri içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak genel anlamda çalışma saatleri hafta içi her gün 08:30 - 12:30 ve 13:30 - 17:30 şeklinde düzenlenmiştir. Hafta sonları kapalı olan vergi dairelerinin öğle tatili ise 12:30-13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

VERGİ DAİRELERİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harç tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden vergi daireleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre aynı zamanda “Tahsil Dairesi”dir. Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür. Ayrıca bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilen görevler arasındadır.

Vergi daireleri tarafından gerçekleştirilen başlıca işlemler;

Devlete ait menkul ve gayrimenkulmalların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat

safhasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

Çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi,

178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile gelir müdürlüğüne verilen görevlere ilişkin işlemleri yürütülmesi,

Vergi incelemelerini, hazine avukatları vasıtasıyla vergi davalarına yönelik işlemleri, bünyesinde kurulan takdir ve uzlaşma komisyonları vasıtasıyla da takdir ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi