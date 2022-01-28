19 yaşında cinsiyet değiştirdi! Trans birey 7 yıl sonra verdiği karardan geri dönüp kadın olmak istiyor!

Abd'nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yaşayan Issa İsmail 2016 yılında 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek oldu. Aradan geçen 6 yılı testosteron kullanarak geçiren Issa, tekrar kadın olmak istediğini belirtti.

ÜÇ YIL SONRA DEPRESYONA GİRDİ

Testosteron hormonuyla birlikte vücudunda daha derin bir ses, sakal ve kas gelişimi gibi değişimler meydana gelen olan Issa, erkek olarak mutlu olmadığını ve depresyona girdiğini ifade etti.

"AYDINLANMA YAŞADIM"

Hormon kullanımını bıraktığını belirten ve böylece daha mutlu olduğunu söyleyen Issa, üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, psikolojik durumunun kötü bir hal aldığını ve yaşadığı depresyonun ağırlaşmaya başladığını söyledi. Kararı verdiğinde bir tür aydınlanma yaşadığını söyleyen Issa, "Hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" açıklamalarını yaptı.