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1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1954 Kelkit Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.

1954 Kelkit Belediyespor  Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

1954 Kelkit Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri
Talha Öztürk(hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Zeynep İrem Sengir(dördüncü Hakem)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 80. Enescan Özdemir, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 89. Adem Kaba, 25. Caner İlyas, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 88. Oktay Gümüş, 17. Salihcan Akdeniz

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 8. Hüseyin Mert Kurt, 28. Köksal Ayaydın, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 41. Kemal Kazan, 77. Emre Bozatli

Teknik Sorumlu
Levent Kantarcı

Goller
Enescan Özdemir,15.dk (f), Enescan Özdemir,56.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Adem Sağlam 31.dk, Sarı Kart Enes Ocak 38.dk, Sarı Kart Kaptan Kaan Akgün 90+2.dk, Sarı Kart Caner İlyas 18.dk, Sarı Kart Kemal Kazan 81.dk, Sarı Kart Hayri Kıcıkoğlu 69.dk

Oyundan Çıkanlar
Oktay Gümüş 81.dk, Salihcan Akdeniz 46.dk, Enescan Özdemir 89.dk

Oyuna Girenler
Kaptan Kaan Akgün 81.dk, Hayri Kıcıkoğlu 46.dk, Köksal Ayaydın 89.dk

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPORKarbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11
19. Ebubekir Elihoş, 77. Tugay Kırcalı, 4. İbrahim Yıldırım, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 35. Mert Efe Çölbeyi

Yedekler
90. Fehmi Karakeçili, 8. Rauf Öktem, 20. Emirhan Korkmaz, 3. Erdal Pekdemir, 70. Alperen Topçular, 9. Ozan Can Dursun, 2. Taner Kahriman

Teknik Sorumlu
Bedih Şahapoğlu

Goller
Umut Pusat,32.dk (p), Umut Pusat,90+4.dk (f)

Kartlar
Çift Sarı Kart Metehan Andaç Özlü 63.dk, Sarı Kart Umut Pusat 38.dk, Sarı Kart Hakan Albayrak 22.dk, Sarı Kart Haydar Deniz 59.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Albayrak 90.dk, Haydar Deniz 75.dk, Tolunay Yurtseven 65.dk

Oyuna Girenler
Emirhan Korkmaz 90.dk, Rauf Öktem 75.dk, Ozan Can Dursun 65.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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