1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



1954 Kelkit Belediyespor Karbel Karaköprü Belediye Spor Maçının Hakemleri

Talha Öztürk(hakem), Hasan Hüseyin Yazıcılar(1. Yardımcı Hakem), Volkan Esen(2. Yardımcı Hakem), Zeynep İrem Sengir(dördüncü Hakem)

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 80. Enescan Özdemir, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 89. Adem Kaba, 25. Caner İlyas, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 88. Oktay Gümüş, 17. Salihcan Akdeniz



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 8. Hüseyin Mert Kurt, 28. Köksal Ayaydın, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 41. Kemal Kazan, 77. Emre Bozatli



Teknik Sorumlu

Levent Kantarcı



Goller

Enescan Özdemir,15.dk (f), Enescan Özdemir,56.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Adem Sağlam 31.dk, Sarı Kart Enes Ocak 38.dk, Sarı Kart Kaptan Kaan Akgün 90+2.dk, Sarı Kart Caner İlyas 18.dk, Sarı Kart Kemal Kazan 81.dk, Sarı Kart Hayri Kıcıkoğlu 69.dk



Oyundan Çıkanlar

Oktay Gümüş 81.dk, Salihcan Akdeniz 46.dk, Enescan Özdemir 89.dk



Oyuna Girenler

Kaptan Kaan Akgün 81.dk, Hayri Kıcıkoğlu 46.dk, Köksal Ayaydın 89.dk

Karbel Karaköprü Belediye Spor

Karbel Karaköprü Belediye Spor İlk 11

19. Ebubekir Elihoş, 77. Tugay Kırcalı, 4. İbrahim Yıldırım, 15. Rahmi Muhammet Akyazı, 50. Hakan Albayrak, 14. Erdi Kasapoğlu, 23. Haydar Deniz, 7. Metehan Andaç Özlü, 10. Umut Pusat, 61. Tolunay Yurtseven, 35. Mert Efe Çölbeyi



Yedekler

90. Fehmi Karakeçili, 8. Rauf Öktem, 20. Emirhan Korkmaz, 3. Erdal Pekdemir, 70. Alperen Topçular, 9. Ozan Can Dursun, 2. Taner Kahriman



Teknik Sorumlu

Bedih Şahapoğlu



Goller

Umut Pusat,32.dk (p), Umut Pusat,90+4.dk (f)



Kartlar

Çift Sarı Kart Metehan Andaç Özlü 63.dk, Sarı Kart Umut Pusat 38.dk, Sarı Kart Hakan Albayrak 22.dk, Sarı Kart Haydar Deniz 59.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Albayrak 90.dk, Haydar Deniz 75.dk, Tolunay Yurtseven 65.dk



Oyuna Girenler

Emirhan Korkmaz 90.dk, Rauf Öktem 75.dk, Ozan Can Dursun 65.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

Fikstür