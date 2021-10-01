2 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
2 Aralık 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 2 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
2 ARALIK 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:30
Tigers FC - APIA Tigers
Avustralya Federasyon Kupası
Bilyoner TV
13:00
Giresunspor - Ankara Demir
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:00
Ankaragücü - Nazilli Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
15:00
Y.Malatyaspor - Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
17:00
Göztepe - Kahta 02
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Konyaspor - Vanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
20:30
Torino - Empoli
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:45
AZ Alkmaar - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
22:00
Guabira - Royal Pari
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Real Potosi - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Tottenham - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:45
Lazio - Udinese
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:45
Celtic - Hearts
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Kupası
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
Ajax - Willem II
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
23:15
Manchester Utd - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus