Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2 Aralık 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

2 ARALIK 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:30

Tigers FC - APIA Tigers

Avustralya Federasyon Kupası

Bilyoner TV



13:00

Giresunspor - Ankara Demir

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



15:00

Ankaragücü - Nazilli Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor



15:00

Y.Malatyaspor - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor



17:00

Göztepe - Kahta 02

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Konyaspor - Vanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)



20:30

Torino - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



20:45

AZ Alkmaar - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



21:00

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



22:00

Guabira - Royal Pari

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Real Potosi - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Tottenham - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



22:45

Lazio - Udinese

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Celtic - Hearts

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

Standard Liege - Beerschot

Belçika Kupası

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



23:00

Ajax - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



23:15

Manchester Utd - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus