2 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
Kanal D'nin 2 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise popüler dizi "Sadakatsiz" yeni bölümüyle yer alacak. İşte Kanal D 2 Aralık Çarşamba yayın akışı...
2 Aralık Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise sevilen dizi "Sadakatsiz" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 2 Aralık Çarşamba Kanal D yayın akışı...
KANAL D 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Sihirli Annem
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz
23.30 Bir Annenin Günahı
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?
Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sadakatsiz 9. Bölüm Fragmanı yayında! Aradan yıllar geçiyor ve Volkan Asya'nın karşısına çıkıyor! Aradan geçen iki yılın sonunda Volkan geri dönüyor. Asya'nın karşısına çıkan Volkan içinde taşıdığı derin öfke ile eski karısı bir savaşa başlamanın hazırlığını yapıyor. Ali'yi de kendi tarafına çekmeye çalışan Volkan, Asya'ya neler yapacak?