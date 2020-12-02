2 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?

2 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" program ile güne başlarken, akşam ise komedi türündeki yerli sinema filmi "Küçük Esnaf" izleyici karşısına çıkacak . İşte 2 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışı...

STAR TV 2 Aralık 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Yerli Sinema / Küçük Esnaf

GERÇEĞİN PEŞİNDE SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek. Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni-Güvenlik Uzmanı Murat Aydın da katkı sağlayacak.

Programın son bölümünde neler yaşandı, kimler yakalandı, kimler kavuştu? Son bölüme ait tüm detaylar haberimizde. Son bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...