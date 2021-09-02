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  3. 2 Eylül 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Milli takım üstünlüğünü koruyamadı

2 Eylül 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Milli takım üstünlüğünü koruyamadı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ karşısına çıkan Millilerimiz, 2-0 öne geçti karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. İşte 2 Eylül 2021 Perşembe günün spor manşetleri...

2 Eylül 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Milli takım üstünlüğünü koruyamadı 1118