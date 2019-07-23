2 gün önce dünyaevine girmişlerdi! Eşi onu banyoda bu halde buldu... Kayseri Talas'ta 2 gün önce evlenen 26 yaşındaki şahıs evin banyosunda intihar etti.

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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda 2 gün önce evlendiği öğrenilen 26 yaşındaki A.E., eve gelen eşi tarafından banyoda bulundu. GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Eşinin durumu görmesi üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, A.E.'nin acı haberini alan yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemelerin ardından A.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dev iş birliğinin detaylarını verdi Kurbanlıkların giriş tarihi belli oldu



