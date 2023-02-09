2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’daki evlerinde yakalanan Jandarma Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi Hilal Nur, 5 yaşındaki oğlu Eyüp Asaf ve 6 aylık kızı Hiranur Uzunmehmet, yıkılan binanın enkazında kaldı. Ekiplerin kurtarma çalışması sonucu enkaz altında Eyüp Asaf ve Hiranur’un cansız bedenlerine ulaşılırken, baba Rıfat Uzunmehmet hafif yaralı, eşi Hilal Nur ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

2 KARDEŞ AYNI YERDE TOĞRAĞA VERİLDİ

Hilal Nur’un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden Eyüp Asaf ve Hiranur son yolculuğuna uğurlanmak üzere Trabzon’un Yomra ilçesine getirildi. Yokuşlu Mahallesi'nde öğle namazına sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Baba Rıfat Uzunmehmet ayakta durmakta güçlük çekerken, kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haberin Devamı

POLİS MEMURU VE EŞİ DEPREME UYKUDA YAKALANDI

Kahramanmaraş’ta görev yapan polis memuru Yasin Altuntaş ve eşi Seda Altuntaş da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme evlerinde uykuda yakalandı. 7 katlı binanın 3. katında oturan ve deprem sonucu enkaz altında kalan Altuntaş çifti için yapılan kurtarma çalışmasından acı haber geldi. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yasin Altuntaş ve eşi Seda Altuntaş, memleketi Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Ayvadere Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlanacak.