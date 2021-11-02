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  3. 2 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri | Beşiktaş, devler ligine hazır!

2 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri | Beşiktaş, devler ligine hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları dördüncü maçlar ile devam edecek. İşte 2 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri...

2 Kasım 2021 Salı günün spor manşetleri | Beşiktaş, devler ligine hazır! 1124