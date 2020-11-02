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  3. 2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!

2 Kasım hava durumu | Türkiye'nin doğu kesimi yağmura teslim oluyor!

Meteorolojiden alınan verilere göre Türkiye'de Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerini sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı tüm yurtta düşerken Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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02 Kasım 2020 Pazartesi 08:44
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