2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

Üsküdar'da trafik denetimine takılan taksi şoförü polise zor anlar yaşattı. Cezai işlem uygulanan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracıyla emniyet kemeri takmadan patinaj çektirerek ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra cezai işlem uygulandı.

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2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince yaya geçitlerini kullanan yayalara ilk geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi. Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Cezai işlem uygulanan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindikten sonra emniyet kemeri takmadan patinaj çektirerek denetim alanından ayrıldı. Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan yapılan denetimde, 10 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik vermemekten bin 917 TL, kemer takmayan bir sürücüye 436 TL, direksiyon başında cep telefonu kullanmaktan 951 TL olmak üzere toplamda 12 sürücüye 20 bin 500 Tl ceza işlem uygulandı.

Denetime taksi şoförü, Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin TL'yi 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyinde izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti. Benim o cezaları ödemem 1 ay" dedi.

2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

2 kere üst üste ceza yedi! Taksicinin polise yaptığı artistlik kendisine pahalıya patladı!

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