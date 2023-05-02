2 kişiyi yaraladıktan sonra içtiği ayran kutusunun ele verdiği şüpheli, hakim karşısında

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan ve içtiği ayranın kutusundan yola çıkılarak yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

PİDECİDE İÇTİĞİ AYRANIN KUTUSUNDAKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.C.K. ile müştekilerden S.H. ve taraf avukatları katıldı.Sanık S.C.K, duruşmadaki savunmasında, silahla yaralama olayını komşusu E.S'nin azmettirdiğini öne sürdü.

E.S'nin, kendisinden S.H'yi vurmasını istediğini iddia eden S.C.K, "Ben başta kabul etmedim. 'Sana o kadar erzak yadımı yapıyorum' diyerek ısrarla vurmamı istedi. Olay günü sabahı bir şahsı vurdum. Adını bilmiyorum. Daha sonra E.S. ile buluştum. Bana yanlış kişiyi vurduğumu söyledi. 'Doğru kişiyi vur' gel dedi, bana iki tokat attı. Ben de vurmak zorunda kaldım. Öldürme kastım yoktu." savunmasını yaptı.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 19 Aralık'ta kahvehane sahibi S.H. ile A.Y'nin silahla yaralanmasıyla ilgili şüphelinin bulunması için yürüttüğü çalışmada, S.C.K'nin pide salonunda içtiği ayranın kutusunu incelemiş, parmak izinden zanlının S.C.K. olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan S.C,K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.