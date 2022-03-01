​​​​​​​2 Mart 2022 İSKİ Ataşehir su kesintisi | Ataşehir sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre 2 Mart 2022 Çarşamba günü Ataşehir'de 18 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. Bunun üzerine vatandaşlar kesintinin olacağı mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. Peki Ataşehir sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? ​​​​​​​2 Mart 2022 İSKİ Ataşehir su kesintisi olan mahaller haberimizde...

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İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında arıza meydana geldiği ve onarım yapılacağı ifade edildi. Buna göre 2 Mart Çarşamba günü Ataşehir'de saat 05.00 ile 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşların suların ne zaman geleceğini araştırıyorlar. Peki Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter? 2 Mart 2022 Çarşamba İSKİ Ataşehir su kesintisi haberimizde... 2 MART 2022 İSKİ ATAŞAHİR SU KESİNTİSİ 2 Mart 2022 Salı günü Ataşehir ilçesinde 18 saat su kesintisi yaşanacak olan mahaller şöyle: "Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri." İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTER? İSKİ'nin internet sitesinde ye alan bilgilere göre Ataşehir'te 2 Mart 2022 Çarşamba günü yaşanacak olan su kesintisi saat 05.00'de başlayacak, saat 23.00'da sona erecek. 2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler: Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri. Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi. Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Ataşehirsu kesintisi