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2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi vatandaşı meraklandırdı. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı sebebiyle Üsküdar'da yaşanan su kesintisinin ne zaman geri geleceği merak edildi. İşte, 2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı...

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi, Sular ne zaman gelecek? sorusu merak konusu oldu. İSKİ resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü ve 2 Mart 2022 Çarşamba günü su kesintisi olacak" ifadeleri yer aldı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

2 MART 2022 İSKİ ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ'den yapılan su kesintisi duyurusunun ardından, Üsküdar'da yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. Resmi açıklamaya göre, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir.

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

1- 2 MART ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Buna göre, 1 Mart'ta yaşanan kesintinin 2 Mart Çarşamba saat 03.00'da sular geri gelecek.

1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler şu şekilde;

2 Mart 2022 İSKİ Üsküdar su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?

Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy,  Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli,  Küçüksu,  Bulgurlu,  Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal,  Atatürk, Tantavi,  Yamanevler, Armağan evler,  Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı,  Elmalı,  Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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