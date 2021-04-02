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2 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star " yer alırken akşam ise "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

2 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 2 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

2 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 2 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda

2 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Hanım, eşi Zafer’le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal’in (Esra Ronabar) zamansız bayılmasının nedenini bulmaya ve onu iyileştirmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım’ı epey etkiler.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı’nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai’nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi’nin (Erkan Petekkaya) Abdullah’ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım’ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir. Diğer yanda Piraye ve Deniz evlenme kararının ardından İzmir'e yerleşme kararını açıklarlar.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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