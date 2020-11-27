Ata Nedim Arman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?Erdoğan'dan Sözcü Gazetesi'ne Ayasofya çıkışı: ''Kimse de para verip okumasın''Yunus Narin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde rol aldı?Erdem Şanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Son Yaz Kaan kimdir?Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? EGM personel alımı başvuru şartları neler?Abisi koronavirüsten ölen Cansu Taşkın'ın paylaşımı olay oldu! Takipçileri yerden yere vurdu2 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Yasemin Yazıcı 'Son Yaz' Naz kimdir?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrası aşı açıklaması!İTO, İstanbul aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. 2 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -

2 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -

2 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintisi bilgileri, İzmir, Ankara ve İstanbul'un Kanalizasyon ve Sular İdaresi Başkanlıklarının sitelerinde paylaşıldı. Biz de resmi verileri derleyerek 2 Ocak Cumartesi tarihinde bu kentlerde yaşanacak planlı su kesintilerini haberimizde derledik.

2 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU -

2 Ocak Cumartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ başlıkları internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da 2 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek planlı su kesintilerinin listesi...

2 OCAK CUMARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 2 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

2 OCAK CUMARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 2 Ocak Cumartesi  günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

2 OCAK CUMARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 2 Ocak Cumartesi günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT