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  3. 2. sayfada bahsedilen "gizli çapkın" ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği "aldatan" örnek çift kim? Şubat ayında evlenen ünlüler kimler?

2. sayfada bahsedilen "gizli çapkın" ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği "aldatan" örnek çift kim? Şubat ayında evlenen ünlüler kimler?

Geçtiğimiz gün 2. sayfa programının sosyal medya hesabında yayımlanan mesaj sonrası "2. sayfada bahsedilen "gizli çapkın" ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği "aldatan" örnek çift kim?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

2. sayfada bahsedilen "gizli çapkın" ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği "aldatan" örnek çift kim? Şubat ayında evlenen ünlüler kimler?

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2.sayfa magazin programında, yeni iddialar ortaya atılırken, çoğunluğu çözüme kavuşturuluyor. Son olarak programın sosyal medya hesabında paylaşılan mesaj sonrası, "2. sayfada bahsedilen "gizli çapkın" ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği "aldatan" örnek çift kim?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

2. sayfada bahsedilen gizli çapkın ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği aldatan örnek çift kim?

2. SAYFADA BAHSEDİLEN "GİZLİ ÇAPKIN" ÜNLÜ KİM? MÜGE VE GÜLŞEN'İN BAHSETTİĞİ "ALDATAN" ÖRNEK ÇİFT KİM?

Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. sayfa programının sosyal medya hesabında, "Vah vah vah... Bir de örnek çift diyorduk! Yıl dönümlerini kutlayacaklar... Zavallı kız kocasının 'gizli' çapkın olduğunu nereden bilsin..." ifadelerinin yer aldığı paylaşım herkeste merak uyandırdı.

2. sayfada bahsedilen gizli çapkın ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği aldatan örnek çift kim?

İsim hakkında henüz kesin bir bilgi olmayınca, gözler Şubat ayında evlenen ünlülere çevrildi. İşte Şubat ayında evlenen ünlüler arasında, Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Burcu Kara- Fırat Parlak, Helin Avşar- Serhan Bora, İsmail Hacıoğlu -Duygu Kaya, Mahsun Kırmızıgül- Ece Binay gibi isimler yer alıyor.

2. sayfada bahsedilen gizli çapkın ünlü kim? Müge ve Gülşen'in bahsettiği aldatan örnek çift kim?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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