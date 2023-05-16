2. Turdan da umudunu kesen Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Sivri konuşma ve açıklamalarıyla özellikle muhalif kimliği ile ön plana çıkan gazeteci Fatiih Portakal 2. turdan ümidini keserek daha fazla dayanamayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

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HP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif medya mensubu Fatih Portakal, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmeni ancak bu şekilde etkileyebileceğini dile getiren Fatih Portakal, "En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayis’ta seçime öyle girsin." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TURDAN ÜMİTLERİNİ KESMİŞ

Fatih Portakal'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu “inanıyorum…” diyerek yıkılmadım ayaktayım mesajı verdi. Yerinde bir hareket. Kendisine daha yerinde ve etkili olacak bir önerim var. En kısa zamanda CHP genel başkanlığını bırakıp bağsız ve bağlantısız olduğunu açıklasın. 28 Mayis’ta seçime öyle girsin. Zaten kazansa partisini bırakmak zorunda kalacaktı. Kaybettiğinde CHP’nin başında zaten durmaması gerekir. Hem yaş hem olası yenilgiye uğramış bir lider olarak partiyi yönetmesi mümkün olmayacaktır. Kararsız seçmeni bu şekilde etkileyebilir, insanları sandığa tekrar çekebilir. Kaybedecek nesi kaldi ki? “Mücadelesini verdi” diye anacaktır insanlar…"

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