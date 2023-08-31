20-25 yaş arasında gençlere SGK'dan müjde!

Okuldan mezun olan gençler, mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl boyunca GSS primleri ödemek zorunda değildir. Bu süreçte, lise mezunları 20 yaşını, üniversite mezunları ise 25 yaşını doldurduğunda, muafiyet süresi yaş sınırına kadar uzatılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse, bu yıl 19 yaşında mezun olan bir genç, bir sonraki yıl boyunca Gelir Sigortası Primini ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Eğer üniversiteye başlamışsa, 25 yaşına gelene kadar GSS muafiyetinin avantajlarından faydalanmaya devam edebilir.

Muafiyet Süresinin Dolması ve GSS Yükümlülüğü

Muafiyet süresinin sona erdiği dönemde, gençler eğer işe girmemişlerse, Gelir Sigortası Prim Borcu yükümlüsü haline gelirler. Bu durumda aylık 402,43 lira prim ödemesi gerekmektedir. Gelir seviyesi düşük olan bireyler için ise devlet tarafından bu prim ödemeleri karşılanmaktadır.

31 Ağustos'a Kadar Borç Ödeme Fırsatı

Gelir Sigortası Prim Borcu olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar anaparalarını ödeyerek gecikme cezasından kurtulabilirler. Bu avantajlı durum için herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. Yalnızca anapara borcu, ay sonuna kadar ödenerek GSS borcundan kurtulma imkanına sahip olunur.

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GSS Borcunun Emeklilik ve Sigorta Durumuna Etkisi

GSS borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların emekli aylığı almasına bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alacak olan sigortalılar için durum farklıdır. Bu kişilerin GSS borcunu ödemeleri gerekmektedir. Kısmi ve part-time çalışanlar da prim ödemelerini tamamlayabilirler.

SGK mevzuatına göre, 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigorta primlerinin sigortalılık süresine dahil edilmesi için en az 12 ay süreyle prim ödemesi yapılması gerekmektedir. Emeklilik başvurusu, prim borcunun ödendiği tarihe göre hesaplanır ve aylık bağlama işlemi, borcun ödendiği ayı takip eden ayın başında gerçekleştirilir.