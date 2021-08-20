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20 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Bir Baba Hindu Star'da

Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Medcezir dizisi ile güne başlayan Star TV'de akşam keyifle izleyeceğiniz Bir Baba Hindu filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı...

20 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışı | Bir Baba Hindu Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 20 Ağustos 2021 Cuma Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'da sevilerek izlenen Aramızda Kalsın dizisi Star TV ekranında olurken akşam izleyenlerle keyifli anlar yaşatacak Dedemin Fişi filmi ekrana geliyor...

20 AĞUSTOS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Bir Baba Hindu

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