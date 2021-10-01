20 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
20 Ekim 2021 Çarşamba günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 20 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:00
Kayseri GE - Çankaya Bld.
Görme Engelliler Futbol Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
13:00
Ulsan - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
13:30
Samgurali - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:30
Samtredia - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Lille - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
15:30
Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
Pendik Engelliler - ODTÜ
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
16:00
KFUM Oslo - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Spartak Moskova - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
17:30
Lokomotif Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Rijeka - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandnes - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ull Kisa - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dinamo Batum - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45
Barcelona - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Salzburg - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Fuenlabrada - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Valladolid - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Deportes La Serena - Colo Colo
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
21:00
Ranheim - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Swansea - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Chelsea - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Lille - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Manchester United - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Young Boys - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Zenit - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Alcorcon - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Lugo - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Always Ready - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV