Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 20 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Kayseri GE - Çankaya Bld.

Görme Engelliler Futbol Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



13:00

Ulsan - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



13:30

Samgurali - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:30

Samtredia - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:00

Lille - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



15:30

Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:00

Pendik Engelliler - ODTÜ

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



16:00

KFUM Oslo - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv



17:30

Spartak Moskova - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport



17:30

Lokomotif Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Rijeka - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Fredrikstad - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Raufoss - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandnes - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sogndal - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Start - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ull Kisa - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Batum - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:45

Barcelona - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



19:45

Salzburg - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



20:00

Fuenlabrada - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Valladolid - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:00

Deportes La Serena - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



21:00

Ranheim - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



21:45

Swansea - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 2



22:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Chelsea - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Lille - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Manchester United - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport



22:00

Young Boys - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Zenit - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen



22:00

Alcorcon - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Lugo - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV