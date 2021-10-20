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20 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Beşiktaş'a bir darbe de Lizbon'dan!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 3. maçına çıkan Beşiktaş, Portekiz ligi ekibi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

20 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Beşiktaş'a bir darbe de Lizbon'dan! 1118