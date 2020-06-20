20 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 20 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

20 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre dün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245, vefat sayısı 4 bin 905 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 776 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 462 bin 897 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 639 bin 517 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 674 bin 34 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 776 bin 448'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 297 bin 360 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 121 bin 407 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 38 bin 568), Rusya (576 bin 952), Hindistan (396 bin 182), İngiltere (301 bin 815), İspanya (292 bin 655 ), Peru (247 bin 925 ), İtalya (238 bin 11), Şili (231 bin 393), İran (200 bin 262), Almanya (190 bin 660), Türkiye (185 bin 245), Pakistan (171 bin 666), Meksika (170 bin 485), Fransa (159 bin 452), Suudi Arabistan (150 bin 292), Bangladeş (105 bin 535), Kanada (100 bin 629), Güney Afrika (87 bin 715), Katar (85 bin 462), Çin (83 bin 352), Kolombiya (63 bin 276), Belçika (60 bin 476), Belarus (57 bin 333), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (52 bin 211)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 49 bin 90, İngiltere 42 bin 461, İtalya 34 bin 561, Fransa 29 bin 617, İspanya 28 bin 315, Meksika 20 bin 394, Hindistan 12 bin 970, Belçika 9 bin 695, İran 9 bin 392, Almanya 8 bin 960, Kanada 8 bin 346, Rusya 8 bin 2, Peru 7 bin 660, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 905, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 93, Pakistan 3 bin 382, Kolombiya 2 bin 45, Mısır 2 bin 17,Güney Afrika 1831, Bangladeş 1388, Suudi Arabistan 1184, Belarus 337 ve Katar 93."