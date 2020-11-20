Ekonomiye yönelik pozitif söylemlerle birlikte Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu toplantısından faiz artırma kararı çıkmıştı. 10.25'te sabit tutulan politika faizleri 475 baz puan artırılarak 15'e çıkarılmıştı. Bu karar dolar ve euro kurunda düşüş yaşanmasına neden olmuştu. Yeni güne ise dolar ve euro yükselişle başladı. Peki 20 Kasım Cuma dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? İşte 20 Kasım Cuma dolar ve euro fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,39 oranında değişim gösterdi. Saat 09.40 itibariyle bir dolar 7,5758 TL'de alınıyor, 7,5839 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,51 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,0047 TL, satış kuru ise 9,0172 TL’dir.

20 KASIM CUMA DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,5750 liradan alınıyor, 7,5770 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

20 KASIM CUMA PERŞEMBE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,0050 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 8,9800 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Kasım Cuma günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 Kasım Cuma günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARDA POZİTİF SEYİR HAKİM

Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilginin, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam ettiği görüldü.

Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da rekorlar kırılırken, dolar/TL yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den günü tamamladı. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana taşıdığı günde, bir önceki güne göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.313,02 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.