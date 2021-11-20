20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

Mizan İnsan Hakları Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in Filistinli çocukları hedef alan ihlallerini durdurmak ve siviller ile kamu malına yönelik saldırılarının etkilerinden onları korumak için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Gazze'deki ablukanın sona ermesi, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ihlallerin sürmesine neden olan cezasızlık halinin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDAKİ ENDİŞE

Açıklamada, uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'deki sivillere dönük ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekte başarılı olamaması nedeniyle çocuk hakları konusunda yaşanan gerilemeden endişe duyulduğu kaydedildi.

65'İ ÇOCUK, 39'U KADIN OLMAK ÜZERE 232 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.