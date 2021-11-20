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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

Filistin Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlallerine karşı uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

Mizan İnsan Hakları Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail'in Filistinli çocukları hedef alan ihlallerini durdurmak ve siviller ile kamu malına yönelik saldırılarının etkilerinden onları korumak için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Gazze'deki ablukanın sona ermesi, uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ihlallerin sürmesine neden olan cezasızlık halinin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDAKİ ENDİŞE

Açıklamada, uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze'deki sivillere dönük ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekte başarılı olamaması nedeniyle çocuk hakları konusunda yaşanan gerilemeden endişe duyulduğu kaydedildi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

65'İ ÇOCUK, 39'U KADIN OLMAK ÜZERE 232 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

İsrail'in mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, İsrail'in Gazze'deki çocuk ihlallerini durdurması talep edildi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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