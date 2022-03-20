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  3. 20 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

20 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

20 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı! 1129