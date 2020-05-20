Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 20 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 25 bin 382 test yapıldı ve 1022 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1318 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, vaka sayısı 151 bin 615 ve vefat sayısı 4 bin 199 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 882, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 455 ve iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız 'kontrollü sosyal hayat', hep birlikte tedbir. Koşulu, maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4 milyon 989 bin 270’e ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 324 bin 970 kişi salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon 960 bin 501 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

Salgının ilk çıkış noktası olan Çin'i geçen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 570 bin 583 , salgın nedeniyle 93 bin 533 yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (299 bin 941), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809), Almanya (177 bin 827), Türkiye (151 bin 615), İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854), Belçika (55 bin 791), Meksika (54 bin 346), Şili (49 bin 579), Pakistan (45 bin 898), Hollanda (44 bin 249), Katar (35 bin 606), Ekvador (34 bin 151), Belarus (31 bin 508), İsveç (30 bin 799), İsviçre (30 bin 618), Portekiz (29 bin 432), Singapur (28 bin 794), Bangladeş (25 bin 121), Birleşik Arap Emirlikleri (25 bin 63) ve İrlanda (24 bin 200) ."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 35 bin 341, İtalya 32 bin 169, Fransa 28 bin 22, İspanya 27 bin 778, Brezilya 17 bin 983, Belçika 9 bin 108, Almanya 8 bin 193, İran 7 bin 119, Kanada 5 bin 912, Hollanda 5 bin 715, Meksika 5 bin 666, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 199, İsveç 3 bin 743, Hindistan 3 bin 303, Peru 2 bin 914, Ekvador 2 bin 839, Rusya 2 bin 837, İsviçre 1891, İrlanda 1561, Portekiz 1247, Pakistan 985, Şili 509, Bangladeş 370, Suudi Arabistan 329, Birleşik Arap Emirlikleri 227, Belarus 175, Singapur 22 ve Katar 15."