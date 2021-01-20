Son dakika haberi... 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle ve kış aylarının gelmesiyle vaka ve ağır hasta sayılarında artış yaşandı. Kasım ayında tekrardan uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve hafta sonları uygulanmasıyla birlikte vaka ve can kaybı sayılarında beklenen düşüşler yaşanmaya başladı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda 20 Ocak Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

20 OCAK ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

19 OCAK SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 625 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 65 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755'e çıkarken, virüs saptanan 69 milyon 299 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Salgın nedeniyle en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 806 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edildi, 411 bin 486 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 596 bin 442), Brezilya (8 milyon 575 bin 742), Rusya (3 milyon 612 bin 800), İngiltere (3 milyon 466 bin 849), Fransa (2 milyon 938 bin 333), İtalya (2 milyon 400 bin 598), Türkiye (2 milyon 399 bin 781), İspanya (2 milyon 370 bin 742), Almanya (2 milyon 71 bin 473), Kolombiya (1 milyon 939 bin 71), Arjantin (1 milyon 819 bin 569), Meksika (1 milyon 668 bin 396), Polonya (1 milyon 443 bin 804), Güney Afrika (1 milyon 356 bin 716), İran (1 milyon 342 bin 134), Ukrayna (1 milyon 167 bin 655) ve Peru (1 milyon 73 bin 214)."

KOVİD-19 NEDENİYLE ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (211 bin 511), Hindistan (152 bin 754), Meksika (142 bin 832), İngiltere (91 bin 470), İtalya (83 bin 157), Fransa (71 bin 342), Rusya (66 bin 623), İran (56 bin 973), İspanya (54 bin 173), Kolombiya (49 bin 402), Almanya (49 bin 244), Arjantin (46 bin 66), Peru (39 bin 44), Güney Afrika (38 bin 288), Polonya (33 bin 698), Endonezya (26 bin 590), Türkiye (24 bin 328), Ukrayna (21 bin 46), Belçika (20 bin 472), Kanada (18 bin 266), Şili (17 bin 573), Romanya (17 bin 369), Çekya (14 bin 646), Ekvador (14 bin 382), Hollanda (13 bin 162), Irak (12 bin 962), Macaristan (11 bin 520), Pakistan (11 bin 103) ve İsveç (10 bin 591)."

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.