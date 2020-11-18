Türkiye'yi yakından ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulacağını ve belirli saatlerde dışarı çıkacaklarını açıkladı. Bu kapsamda 20 yaş ve altı kaç saat, hangi saatlerde dışarı çıkabilir? 20 yaş altı veli ile dışarı çıkabilir mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

20 YAŞ VE ALTI KAÇ SAAT, HANGİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKABİLİR?

İçişleri Bakanlığının yayınlandığı koronavirüs genelgesine göre 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde saat 13.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Öte yandan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

20 YAŞ ALTI VELİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

20 yaş ve altı kişiler yanında velileri bulunmadan belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler 13.00 ile 16.00 arasıdır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının yayınladığı koronavirüs tedbirleri konulu genelgede 20 yaş altına ilişkin uygulanan kısıtlamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak."