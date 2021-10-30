30 Ekim 2005 tarihinden bu yana “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın avukatları müvekkillerinin yeniden yargılanması için talepte bulunmuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının yeniden yargılama talebi kabul edildi. Bu kapsamda iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanan Kürşat Yılmaz'ın 32 yılık cezasından beraat etmesine karar verildi. Yılmaz gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Can dostum kürşat Yılmaz￼ Şükürler olsun tahliye oldu..!!Can gardaşım cezaevinden aldık şu anda oteldeyiz sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur￼￼￼ pic.twitter.com/n8J4bLG17k — ALİ MAYTALMAN (@AMAYTALMAN) October 30, 2021

Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

Kürşad Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yakup Kürşat Yılmaz suçu ne? Kürşat Yılmaz tahliye oldu mu?