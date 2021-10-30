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  3. 2005'ten beri hapisteydi! Kürşat Yılmaz tahliye oldu!

2005'ten beri hapisteydi! Kürşat Yılmaz tahliye oldu!

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın yeniden yapılan yargılama sonucu beraatına karar verildi. Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde tahliye edildi.

2005'ten beri hapisteydi! Kürşat Yılmaz tahliye oldu!

 30 Ekim 2005 tarihinden bu yana “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan  66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın avukatları müvekkillerinin yeniden yargılanması için talepte bulunmuştu. 

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BERAAT KARARI VERİLDİ

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının yeniden yargılama talebi kabul edildi. Bu kapsamda  iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanan Kürşat Yılmaz'ın 32 yılık cezasından beraat etmesine karar verildi. Yılmaz gece saatlerinde güvenlik gerekçesiyle  cezaevinden tahliye edildi. 

 

 

 

Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

{TITLE_STRIP}Kürşad Yılmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Yakup Kürşat Yılmaz suçu ne? Kürşat Yılmaz tahliye oldu mu?

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Tayfun Altuntaş
Editör
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