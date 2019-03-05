2014 yılı Pendik yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları
31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Pendik'te 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Pendik'te aldığı oylar ve oranları.
Son yapılan Pendik yerel seçim sonuçları şu şekilde:
Toplam nüfus 663.569 – Toplam seçmen 447.962 – Kullanılan oy 401.180 – Geçerli oy 381.774 – Geçersiz oy 19.406 – Katılım oranı % 89,6
AK Parti Salih Kenan Şahin 202.037 %52,92 – CHP Tuncer Özyavuz 113.370 %29,70 – MHP İbrahim Çoşkun 31.158 %8,16 – SP Mahmut Kılıç 17.236 %4,51 – HDP Hüseyin Avras 11.377 %2,98 – BBP Sami Daltaban 3.919 %1,03 – DP Mustafa Kıran 858 %0,22 – BTP Kaya Doğan 636 %0,17 – İP Nurhayat Boyraz 568 %0,15 – DSP Orhan Yeşilyurt 335 %0,09 – DYP Hilmi Mısır 158 %0,04 – LDP Metin Mintaz 122 %0,03
Etiketler : 2014 yerel seçimleri
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