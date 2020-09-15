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Akhisarspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Akhisarspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Akhisarspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Akhisarspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Akhisarspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Akhisarspor sahasında Tuzlaspor ile 14.09.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Akhisarspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bülent Birincioğlu(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)

AKHİSARSPORAkhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik

Teknik Sorumlu

Ercan Kahyaoğlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Taha Yalçıner 79.dk, Sarı Kart Bertuğ Bayar 81.dk, Sarı Kart Ali Kaan Güneren 89.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Bertuğ Bayar 87.dk, Alperen Babacan 12.dk, Theodor Elmar Bjarnason 87.dk, Irfan Hadzıc 69.dk

Oyuna Girenler

Mert Efe Çölbeyi 87.dk, Onurcan Güler 12.dk, Çekdar Orhan 87.dk, Gökmen Aydoğdu 69.dk

TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 22. Erdem Özgenç, 6. Aykut Çeviker, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 99. Özgür Can Özcan

Yedekler

30. Kubilay Tim Mert Akış, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık, 25. Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı, 88. Muhammed Sarıkaya, 9. Onat Kutay Kurt, 7. Adama Yves Sarr, 21. Matej Pucko

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart İsmail Konuk 54.dk, Sarı Kart Aykut Çeviker 78.dk

Oyundan Çıkanlar

Özgür Can Özcan 62.dk, Vedat Bora 66.dk, Gökcan Kaya 82.dk

Oyuna Girenler

Onat Kutay Kurt 62.dk, Matej Pucko 66.dk, Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı 82.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor11003132
2Balıkesirspor11003132
3Altınordu11002032
4Ümraniyespor11002131
5Adanaspor11001031
6Ankara Keçiörengücü11001031
7Ankaraspor11001031
8Akhisarspor10100010
9Altay10100010
10Samsunspor10100010
11Tuzlaspor10100010
12Bandırmaspor1001120-1
13Boluspor1001010-1
14Eskişehirspor1001010-1
15İstanbulspor1001010-1
16Bursaspor1001130-2
17Giresunspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FK Eskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor


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