Akhisarspor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Akhisarspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 1. hafta maçında Akhisarspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Akhisarspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Akhisarspor sahasında Tuzlaspor ile 14.09.2020 19:00'da karşılaştı. Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Akhisarspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Akhisarspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Spor Toto Akhisar Stadyumu - Manisa - Akhisar
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bülent Birincioğlu(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Lütfullah Aslan(dördüncü Hakem)
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 17. Bertuğ Bayar, 61. Kadir Keleş, 70. Göksu Mutlu, 87. Theodor Elmar Bjarnason, 88. Taha Yalçıner
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 16. Hasan Ali Adıgüzel, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 72. İlke Nelik, 74. Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu
Ercan Kahyaoğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Taha Yalçıner 79.dk, Sarı Kart Bertuğ Bayar 81.dk, Sarı Kart Ali Kaan Güneren 89.dk, Sarı Kart Rajko Rotman 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Bertuğ Bayar 87.dk, Alperen Babacan 12.dk, Theodor Elmar Bjarnason 87.dk, Irfan Hadzıc 69.dk
Oyuna Girenler
Mert Efe Çölbeyi 87.dk, Onurcan Güler 12.dk, Çekdar Orhan 87.dk, Gökmen Aydoğdu 69.dk
Tuzlaspor İlk 11
1. Haydar Yılmaz, 4. İsmail Konuk, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 35. Yasin Güreler, 22. Erdem Özgenç, 6. Aykut Çeviker, 10. Kossı Prınce Segbefıa, 8. Gökcan Kaya, 17. Ahmet Yazar, 20. Vedat Bora, 99. Özgür Can Özcan
Yedekler
30. Kubilay Tim Mert Akış, 81. Tarık Tekdal, 98. Baran Işık, 25. Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı, 88. Muhammed Sarıkaya, 9. Onat Kutay Kurt, 7. Adama Yves Sarr, 21. Matej Pucko
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
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Kartlar
Sarı Kart İsmail Konuk 54.dk, Sarı Kart Aykut Çeviker 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Özgür Can Özcan 62.dk, Vedat Bora 66.dk, Gökcan Kaya 82.dk
Oyuna Girenler
Onat Kutay Kurt 62.dk, Matej Pucko 66.dk, Chıdıebere Chıjıoke Nwakalı 82.dk
TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|2
|Balıkesirspor
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2
|3
|Altınordu
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|4
|Ümraniyespor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|5
|Adanaspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|6
|Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|7
|Ankaraspor
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|1
|8
|Akhisarspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|Altay
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|10
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|Tuzlaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|12
|Bandırmaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|13
|Boluspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|14
|Eskişehirspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|15
|İstanbulspor
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-1
|16
|Bursaspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|17
|Giresunspor
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|-2
|18
|Menemenspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|-2
TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür
|11.09.2020
|Menemenspor
|0-2
|Altınordu
|12.09.2020
|Boluspor
|0-1
|Ankara Keçiörengücü
|12.09.2020
|Ümraniyespor
|2-1
|Bandırmaspor
|12.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Eskişehirspor
|12.09.2020
|Ankaraspor
|1-0
|Eskişehirspor
|13.09.2020
|Altay
|0-0
|Samsunspor
|13.09.2020
|Bursaspor
|1-3
|Adana Demirspor
|13.09.2020
|Adanaspor
|1-0
|İstanbulspor
|14.09.2020
|Balıkesirspor
|3-1
|Giresunspor
|14.09.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Tuzlaspor