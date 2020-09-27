2019-2020 Altay, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Altay, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Altay ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Altay sahasında Eskişehirspor ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altay - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Altay Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bülent Birincioğlu(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 55. Emir Yıldız, 66. Kıvanç Karakaş, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 7. Bedirhan Altunbaş, 8. Onur Bayramoğlu, 15. Alperen Kocabaş

Yedekler

17. Ekrem Kılıçarslan, 6. Furgan Polat, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 3 2 1 0 7 3 7 4 2 Ankara Keçiörengücü 3 2 1 0 3 0 7 3 3 İstanbulspor 3 2 0 1 5 3 6 2 4 Samsunspor 3 1 2 0 5 2 5 3 5 Adanaspor 3 1 2 0 1 0 5 1 6 Altay 3 1 1 1 7 2 4 5 7 Akhisarspor 3 1 1 1 2 1 4 1 8 Tuzlaspor 2 1 1 0 1 0 4 1 9 Bandırmaspor 3 1 1 1 4 4 4 0 10 Giresunspor 3 1 1 1 4 5 4 -1 11 Altınordu 2 1 0 1 2 2 3 0 12 Bursaspor 3 1 0 2 4 5 3 -1 13 Balıkesirspor 3 1 0 2 3 4 3 -1 14 Ankaraspor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Ümraniyespor 3 1 0 2 3 7 3 -4 16 Boluspor 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Menemenspor 2 0 1 1 1 3 1 -2 18 Eskişehirspor 3 0 1 2 0 7 1 -7

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür