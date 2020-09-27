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2019-2020 Altay, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Altay, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Altay, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 3. hafta maçında Altay, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Altay ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Altay sahasında Eskişehirspor ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Altay Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Bülent Birincioğlu(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 55. Emir Yıldız, 66. Kıvanç Karakaş, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 7. Bedirhan Altunbaş, 8. Onur Bayramoğlu, 15. Alperen Kocabaş

Yedekler

17. Ekrem Kılıçarslan, 6. Furgan Polat, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor32107374
2Ankara Keçiörengücü32103073
3İstanbulspor32015362
4Samsunspor31205253
5Adanaspor31201051
6Altay31117245
7Akhisarspor31112141
8Tuzlaspor21101041
9Bandırmaspor31114440
10Giresunspor3111454-1
11Altınordu21012230
12Bursaspor3102453-1
13Balıkesirspor3102343-1
14Ankaraspor3102253-3
15Ümraniyespor3102373-4
16Boluspor2011121-1
17Menemenspor2011131-2
18Eskişehirspor3012071-7

TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür

25.09.2020Adanaspor0-0Ankara Keçiörengücü
26.09.2020Akhisarspor2-0Balıkesirspor
26.09.2020Bursaspor1-2Giresunspor
26.09.2020Ümraniyespor1-3İstanbulspor
27.09.2020Osmanlıspor FKAdana Demirspor
27.09.2020Altay6-0Eskişehirspor
27.09.2020Bandırmaspor2-2Samsunspor
27.09.2020Ankaraspor1-3Adana Demirspor
28.09.2020MenemensporTuzlaspor
28.09.2020BolusporAltınordu


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