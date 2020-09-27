2019-2020 Altay, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 TFF 1. Lig 3. hafta maçında Altay, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında Altay, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 6-0 sona erdi. Altay ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Altay sahasında Eskişehirspor ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altay Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Bülent Birincioğlu(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
34. Burak Öğür, 4. Tolga Ünlü, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 17. Ziya Alkurt, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 29. Khaly Iyane Thıam, 38. İbrahim Öztürk, 53. Lokman Gör, 77. Jasmın Scuk, 88. Özgür Özkaya, 89. Erhan Çelenk
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 14. Yılmaz Özeren, 20. Kazımcan Karataş, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 22. Çağlar Birinci, 25. Rıdvan Şimşek, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak, 61. Kadir Yazıcı
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 5. Sezgin Coşkun, 27. Furkan Balaban, 55. Emir Yıldız, 66. Kıvanç Karakaş, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 7. Bedirhan Altunbaş, 8. Onur Bayramoğlu, 15. Alperen Kocabaş
Yedekler
17. Ekrem Kılıçarslan, 6. Furgan Polat, 9. İbrahim Halil Öner, 24. Arda Okumuş, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 26. Buğra Çağlıyan, 88. Doğukan Ünal, 80. Bedirhan Akçay
Teknik Sorumlu
Mustafa Özer
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 3.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|4
|2
|Ankara Keçiörengücü
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|İstanbulspor
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|6
|2
|4
|Samsunspor
|3
|1
|2
|0
|5
|2
|5
|3
|5
|Adanaspor
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|5
|1
|6
|Altay
|3
|1
|1
|1
|7
|2
|4
|5
|7
|Akhisarspor
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|8
|Tuzlaspor
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|9
|Bandırmaspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|10
|Giresunspor
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|-1
|11
|Altınordu
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|12
|Bursaspor
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|-1
|13
|Balıkesirspor
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|3
|-1
|14
|Ankaraspor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Ümraniyespor
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|3
|-4
|16
|Boluspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Menemenspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|18
|Eskişehirspor
|3
|0
|1
|2
|0
|7
|1
|-7
TFF 1. Lig 3.Hafta Fikstür
|25.09.2020
|Adanaspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|26.09.2020
|Akhisarspor
|2-0
|Balıkesirspor
|26.09.2020
|Bursaspor
|1-2
|Giresunspor
|26.09.2020
|Ümraniyespor
|1-3
|İstanbulspor
|27.09.2020
|Osmanlıspor FK
|Adana Demirspor
|27.09.2020
|Altay
|6-0
|Eskişehirspor
|27.09.2020
|Bandırmaspor
|2-2
|Samsunspor
|27.09.2020
|Ankaraspor
|1-3
|Adana Demirspor
|28.09.2020
|Menemenspor
|Tuzlaspor
|28.09.2020
|Boluspor
|Altınordu