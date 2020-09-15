2019-2020 Bursaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Bursaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Bursaspor sahasında Adana Demirspor ile 13.09.2020 16:30'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Bursaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Gürel Uzuner(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 27. Sedat Dursun, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 23. Furkan Emre Ünver, 26. Serdar Özkan, 61. Batuhan Kör

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Ali Akman,8.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Ramazan Keskin 40.dk

Oyundan Çıkanlar

Emirhan Aydoğan 83.dk, Ramazan Keskin 59.dk, Burak Kapacak 83.dk, Ozan İsmail Koç 74.dk

Oyuna Girenler

Onur Atasayar 83.dk, Recep Aydın 59.dk, Serdar Özkan 83.dk, İsmail Can Çavuşluk 74.dk

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 88. Anıl Karaer, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 5. Mehmet Uslu, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz, 70. Sedat Şahintürk

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 12. Okan Alkan, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 11. Kerim Avcı, 7. Jakub Koseckı, 9. Davide Lanzafame

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Mehmet Akyüz,48.dk (f), Mehmet Akyüz,69.dk (f), Hasan Kılıç,79.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Anıl Karaer 46.dk, Mehmet Akyüz 86.dk, Mehmet Uslu 72.dk, Sedat Şahintürk 65.dk, Hamıdou Traore 86.dk

Oyuna Girenler

Sinan Kurt 46.dk, Kerim Avcı 86.dk, Okan Alkan 72.dk, Jakub Koseckı 65.dk, Süleyman Koç 86.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 2 Balıkesirspor 1 1 0 0 3 1 3 2 3 Altınordu 1 1 0 0 2 0 3 2 4 Ümraniyespor 1 1 0 0 2 1 3 1 5 Adanaspor 1 1 0 0 1 0 3 1 6 Ankara Keçiörengücü 1 1 0 0 1 0 3 1 7 Ankaraspor 1 1 0 0 1 0 3 1 8 Akhisarspor 1 0 1 0 0 0 1 0 9 Altay 1 0 1 0 0 0 1 0 10 Samsunspor 1 0 1 0 0 0 1 0 11 Tuzlaspor 1 0 1 0 0 0 1 0 12 Bandırmaspor 1 0 0 1 1 2 0 -1 13 Boluspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 14 Eskişehirspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 15 İstanbulspor 1 0 0 1 0 1 0 -1 16 Bursaspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 17 Giresunspor 1 0 0 1 1 3 0 -2 18 Menemenspor 1 0 0 1 0 2 0 -2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür