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2019-2020 Bursaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 TFF 1. Lig 1. hafta maçında Bursaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019-2020 Bursaspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucu

TFF 1. Lig 1. hafta maçında Bursaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 1. hafta maçında Bursaspor sahasında Adana Demirspor ile 13.09.2020 16:30'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bursaspor Adana Demirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.09.2020 16:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Koray Gençerler(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Gürel Uzuner(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 6. Ramazan Keskin, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 27. Sedat Dursun, 36. Burak Altıparmak

Yedekler

28. Deniz Aydın, 40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 23. Furkan Emre Ünver, 26. Serdar Özkan, 61. Batuhan Kör

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Ali Akman,8.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Ramazan Keskin 40.dk

Oyundan Çıkanlar

Emirhan Aydoğan 83.dk, Ramazan Keskin 59.dk, Burak Kapacak 83.dk, Ozan İsmail Koç 74.dk

Oyuna Girenler

Onur Atasayar 83.dk, Recep Aydın 59.dk, Serdar Özkan 83.dk, İsmail Can Çavuşluk 74.dk

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 88. Anıl Karaer, 19. Osman Tarık Çamdal, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 5. Mehmet Uslu, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz, 70. Sedat Şahintürk

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 12. Okan Alkan, 30. Süleyman Koç, 8. Sinan Kurt, 11. Kerim Avcı, 7. Jakub Koseckı, 9. Davide Lanzafame

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Mehmet Akyüz,48.dk (f), Mehmet Akyüz,69.dk (f), Hasan Kılıç,79.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Anıl Karaer 46.dk, Mehmet Akyüz 86.dk, Mehmet Uslu 72.dk, Sedat Şahintürk 65.dk, Hamıdou Traore 86.dk

Oyuna Girenler

Sinan Kurt 46.dk, Kerim Avcı 86.dk, Okan Alkan 72.dk, Jakub Koseckı 65.dk, Süleyman Koç 86.dk

TFF 1. Lig 1.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adana Demirspor11003132
2Balıkesirspor11003132
3Altınordu11002032
4Ümraniyespor11002131
5Adanaspor11001031
6Ankara Keçiörengücü11001031
7Ankaraspor11001031
8Akhisarspor10100010
9Altay10100010
10Samsunspor10100010
11Tuzlaspor10100010
12Bandırmaspor1001120-1
13Boluspor1001010-1
14Eskişehirspor1001010-1
15İstanbulspor1001010-1
16Bursaspor1001130-2
17Giresunspor1001130-2
18Menemenspor1001020-2

TFF 1. Lig 1.Hafta Fikstür

11.09.2020Menemenspor0-2Altınordu
12.09.2020Boluspor0-1Ankara Keçiörengücü
12.09.2020Ümraniyespor2-1Bandırmaspor
12.09.2020Osmanlıspor FK Eskişehirspor
12.09.2020Ankaraspor1-0Eskişehirspor
13.09.2020Altay0-0Samsunspor
13.09.2020Bursaspor1-3Adana Demirspor
13.09.2020Adanaspor1-0İstanbulspor
14.09.2020Balıkesirspor3-1Giresunspor
14.09.2020Akhisarspor0-0Tuzlaspor


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