2019 - 2020 Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Mke Ankaragücü ile 27.09.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Demir Grup Sivasspor Mke Ankaragücü 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Salih Mazlum(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 7. Max Alaın Gradel, 10. Yasin Öztekin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 8. Robın Yalçın, 26. Barış Yardımcı, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 20. Alper Potuk, 7. Luka Adzıc, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 42. Idrız Voca, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 18. Şahverdi Çetin, 6. Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 4 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 6 4 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 4 1 10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 19 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 20 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları