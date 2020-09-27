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2019 - 2020 Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Demir Grup Sivasspor ve Mke Ankaragücü taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Mke Ankaragücü ile 27.09.2020 16:00'da karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

DEMİR GRUP SİVASSPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Demir Grup Sivasspor Mke Ankaragücü
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Demir Grup Sivasspor, Mke Ankaragücü maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Yeni 4 Eylül Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Arda Kardeşler(hakem), Mehmet Salih Mazlum(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Akkor(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

DEMİR GRUP SİVASSPORDemir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor İlk 11

30. Mamadou Samassa, 17. Erdoğan Yeşilyurt, 88. Caner Osmanpaşa, 14. Samba Camara, 58. Ziya Erdal, 37. Hakan Arslan, 76. Faycal Fajr, 7. Max Alaın Gradel, 10. Yasin Öztekin, 29. Casımır Rodrıque Nınga, 9. Mustapha Yatabare

Yedekler

35. Ali Şaşal Vural, 25. Muammer Zülfikar Yıldırım, 3. Uğur Çiftçi, 5. Isaac Cofıe, 8. Robın Yalçın, 26. Barış Yardımcı, 11. Jorge Felıx Munoz Garcıa, 6. Claudemır Domıngues De Souza, 2. Arouna Kone, 80. Olarenwaju Ayobamı Kayode

Teknik Sorumlu

Rıza Çalımbay

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 35. Danıel Lukasık, 20. Alper Potuk, 7. Luka Adzıc, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 13. Ante Kulusıc, 42. Idrız Voca, 19. Cebrail Karayel, 89. Atila Turan, 11. Saba Lobjanıdze, 10. Orkan Çınar, 77. Emre Güral, 18. Şahverdi Çetin, 6. Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Hatayspor32103073
4Galatasaray22005164
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Konyaspor21104143
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Trabzonspor31114440
11Beşiktaş3111564-1
12Sivasspor3111234-1
13Kasımpaşa31022230
14Kayserispor3102253-3
15Gaziantep FK3021572-2
16MKE Ankaragücü2011121-1
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Denizlispor2011151-4
20Yeni Malatyaspor3012271-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-1Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor0-0MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor4-1Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor1-1Alanyaspor
28.09.2020Antalyaspor Denizlispor


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