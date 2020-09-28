2019 - 2020 Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 28.09.2020 20:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Fraport-tav Antalyaspor
|Yukatel Denizlispor
|1
|0
Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Antalya Stadyumu - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.09.2020 20:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Halis Özkahya(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)
Fraport-tav Antalyaspor
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 12. Paul Omo Mukaıru, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Sorumlu
Tamer Tuna
Goller
Veysel Sarı,58.dk (f)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Hakan Özmert 65.dk, Adıs Jahovıc 65.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90+1.dk, Paul Omo Mukaıru 46.dk, Nuri Şahin 78.dk
Oyuna Girenler
Gökdeniz Bayrakdar 65.dk, Dever Akeem Orgıll 65.dk, Sıdney Sam 90+1.dk, Lukas Josef Podolskı 46.dk, Ufuk Akyol 78.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
19. Cenk Gönen, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 11. Murıs Mesanovıc, 16. Asım Aksungur, 23. Sakıb Aytaç, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu
Teknik Sorumlu
Robert Prosıneckı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Mustafa Yumlu 80.dk, Sarı Kart Oğuz Yılmaz 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Radoslaw Pawel Murawskı 78.dk, Fabıano Leısmann 69.dk
Oyuna Girenler
Murıs Mesanovıc 78.dk, Marvın Dırk Bakalorz 69.dk
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Antalyaspor
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|7
|3
|5
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|6
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|7
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|8
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
|1
|9
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|20
|Denizlispor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|0-0
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|4-1
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|1-0
|Denizlispor