2019 - 2020 Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fraport-tav Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Fraport-tav Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 28.09.2020 20:00'da karşılaştı. Antalya Stadyumu - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Fraport-tav Antalyaspor Yukatel Denizlispor 1 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Antalya Stadyumu - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.09.2020 20:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Halis Özkahya(hakem), Özgür Ertem(1. Yardımcı Hakem), Hüsnü Emre Çelimli(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Kerem Ersoy(avar)

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 12. Paul Omo Mukaıru, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert, 89. Veysel Sarı

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 9. Sıdney Sam, 10. Lukas Josef Podolskı, 11. Dever Akeem Orgıll, 19. Ufuk Akyol, 22. Harun Alpsoy, 28. Omar İmeri, 41. Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu

Tamer Tuna

Goller

Veysel Sarı,58.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Hakan Özmert 65.dk, Adıs Jahovıc 65.dk, Amılton Mınervıno Da Sılva 90+1.dk, Paul Omo Mukaıru 46.dk, Nuri Şahin 78.dk

Oyuna Girenler

Gökdeniz Bayrakdar 65.dk, Dever Akeem Orgıll 65.dk, Sıdney Sam 90+1.dk, Lukas Josef Podolskı 46.dk, Ufuk Akyol 78.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 10. Ismail Aissati, 15. Oğuz Yılmaz, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

19. Cenk Gönen, 4. Neven Subotıc, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 11. Murıs Mesanovıc, 16. Asım Aksungur, 23. Sakıb Aytaç, 60. Özgür Çek, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Robert Prosıneckı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Mustafa Yumlu 80.dk, Sarı Kart Oğuz Yılmaz 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Radoslaw Pawel Murawskı 78.dk, Fabıano Leısmann 69.dk

Oyuna Girenler

Murıs Mesanovıc 78.dk, Marvın Dırk Bakalorz 69.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Antalyaspor 3 2 1 0 4 1 7 3 5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 6 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 7 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 8 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 9 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 19 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları