2019-2020 Altay, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucu2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucuSessiz derbi! Ezeli rakiplerin karşılaşması golsüz sona erdi2019-2020 Ankaraspor, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucuSağlık ekibine taşlı sopalı saldırıValilik açıkladı! Eksik veya yanlış bilgi verenlere ceza yazılacakSivilleri hedef aldı! Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırıKarantina ihlallerinin ardı arkası kesilmiyor! Cezai işlem uygulandı27 Eylül koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Hoffenheim, Alman devi Bayern Münih'i dağıttı!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. 2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Galatasaray, Fenerbahçe maç sonucu:

GALATASARAY FENERBAHÇE
Galatasaray Fenerbahçe
0 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Mete Kalkavan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Serkan Tokat(avar), Bahattin Duran(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 23. Deniz Türüç, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 32. Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Alanyaspor32105174
3Galatasaray32105174
4Hatayspor32103073
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Fenerbahçe31202151
8Konyaspor21104143
9Antalyaspor21103142
10Trabzonspor31114440
11Beşiktaş3111564-1
12Sivasspor3111234-1
13Kasımpaşa31022230
14Kayserispor3102253-3
15Gaziantep FK3021572-2
16MKE Ankaragücü2011121-1
17Gençlerbirliği2011021-2
18Çaykur Rizespor3012251-3
19Denizlispor2011151-4
20Yeni Malatyaspor3012271-5
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-1Yeni Malatyaspor
27.09.2020Galatasaray0-0Fenerbahçe
27.09.2020Sivasspor0-0MKE Ankaragücü
27.09.2020Konyaspor4-1Beşiktaş
27.09.2020Çaykur Rizespor1-1Alanyaspor
28.09.2020AntalyasporDenizlispor


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT