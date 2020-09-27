2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Galatasaray, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Galatasaray, Fenerbahçe maç sonucu:
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|0
|0
Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.09.2020 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Mete Kalkavan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Serkan Tokat(avar), Bahattin Duran(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 23. Deniz Türüç, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 32. Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Alanyaspor
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|3
|Galatasaray
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|7
|4
|4
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Fenerbahçe
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|5
|1
|8
|Konyaspor
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3
|9
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|10
|Trabzonspor
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|4
|0
|11
|Beşiktaş
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|4
|-1
|12
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|13
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|14
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|15
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|16
|MKE Ankaragücü
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|-1
|17
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|18
|Çaykur Rizespor
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|-3
|19
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|20
|Yeni Malatyaspor
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|-5
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|0-0
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|4-1
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor