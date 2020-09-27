2019 - 2020 Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 27.09.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Galatasaray, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Galatasaray, Fenerbahçe maç sonucu: Galatasaray Fenerbahçe 0 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Galatasaray, Fenerbahçe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.09.2020 19:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Palabıyık(hakem), Serkan Olguncan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Mete Kalkavan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Serkan Tokat(avar), Bahattin Duran(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 3. Omar Elabdellaouı, 4. Taylan Antalyalı, 9. Radamel Falcao Garcıa Zarate, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 23. Emre Taşdemir, 40. Emin Bayram, 90. Mbaye Dıagne

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 20. Luız Gustavo Dıas, 23. Deniz Türüç, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 77. Gökhan Gönül, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 29. Sinan Gümüş, 32. Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, 35. Nazım Sangare, 37. Fılıp Novak

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 7 5 2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 7 4 3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 7 4 4 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 7 3 5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 6 2 6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 5 4 7 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 5 1 8 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 4 3 9 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 4 2 10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 4 0 11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 4 -1 12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 4 -1 13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 3 0 14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 3 -3 15 Gaziantep FK 3 0 2 1 5 7 2 -2 16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 1 -1 17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 1 -2 18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 1 -3 19 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 1 -4 20 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 1 -5 21 Başakşehir FK 3 0 0 3 0 6 0 -6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları