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2019 - 2020 Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2019 - 2020 Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu

2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 26.09.2020 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kaç kaç bitti?

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Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

HES KABLO KAYSERİSPOR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Hes Kablo Kayserispor Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1 3

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.09.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), Ömer Tevfik Özkoç(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Özgüç Türkalp(avar)

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 32. Karahan Yasir Subaşı, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo

Yedekler

1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 26. İlhan Depe, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah

Teknik Sorumlu

Bayram Kadir Bektaş

Goller

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva ,83.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 48.dk

Oyundan Çıkanlar

İlhan Parlak 46.dk, Muğdat Çelik 75.dk, Karahan Yasir Subaşı 68.dk, Aaron Justın Lennon 46.dk

Oyuna Girenler

Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 46.dk, Zoran Kvrzıc 75.dk, Ömer Uzun 68.dk, Crıstıan-ıonut Sapunaru 46.dk

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 13. Petrus Boumal Mayega, 6. Kaan Kanak, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 12. Mahamadou Ba, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Rashad Muhammed,42.dk (f), Arvydas Novıkovas ,45+3.dk (f), İbrahim Sıssoko,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 26.dk, Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 27.dk, Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 36.dk

Oyundan Çıkanlar

Emrah Başsan 61.dk, Rashad Muhammed 77.dk, Arvydas Novıkovas 83.dk

Oyuna Girenler

Mitchell Glenn Donald 61.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 77.dk, İbrahim Sıssoko 83.dk

Süper Lig 3. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fatih Karagümrük32107275
2Hatayspor32103073
3Galatasaray22005164
4Alanyaspor22004064
5BB Erzurumspor32016462
6Göztepe31208454
7Beşiktaş21104242
8Antalyaspor21103142
9Fenerbahçe21102141
10Kasımpaşa31022230
11Sivasspor2101233-1
12Kayserispor3102253-3
13Gaziantep FK3021572-2
14Konyaspor10100010
15Trabzonspor2011131-2
16Gençlerbirliği2011021-2
17Yeni Malatyaspor2011141-3
18Denizlispor2011151-4
19MKE Ankaragücü1001120-1
20Çaykur Rizespor2002140-3
21Başakşehir FK3003060-6

Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları

25.09.2020Fatih Karagümrük2-0Başakşehir FK
26.09.2020Kayserispor1-3BB Erzurumspor
26.09.2020Göztepe2-2Gaziantep FK
26.09.2020Hatayspor1-0Kasımpaşa
26.09.2020Trabzonspor3-0Yeni Malatyaspor
27.09.2020GalatasarayFenerbahçe
27.09.2020SivassporMKE Ankaragücü
27.09.2020KonyasporBeşiktaş
27.09.2020Çaykur RizesporAlanyaspor
28.09.2020AntalyasporDenizlispor


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