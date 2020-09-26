2019 - 2020 Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti, maç sonucu
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2019-2020 Süper Lig 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Hes Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 3. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 26.09.2020 13:30'da karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Hes Kablo Kayserispor
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|3
Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has - Kayseri
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
26.09.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Serkan Çimen(1. Yardımcı Hakem), Ömer Tevfik Özkoç(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Özgüç Türkalp(avar)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
33. Sılvıu Lung, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 8. Hasan Hüseyin Acar, 9. Aka Wılfrıde Julıen Kanga, 11. Muğdat Çelik, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 32. Karahan Yasir Subaşı, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 88. Gustavo Campanharo
Yedekler
1. İsmail Çipe, 5. Oğuzhan Çapar, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 14. Emre Demir, 18. Zoran Kvrzıc, 19. Ömer Uzun, 22. Crıstıan-ıonut Sapunaru, 26. İlhan Depe, 30. Adem Doğan, 89. Yaw Ackah
Teknik Sorumlu
Bayram Kadir Bektaş
Goller
Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva ,83.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 48.dk
Oyundan Çıkanlar
İlhan Parlak 46.dk, Muğdat Çelik 75.dk, Karahan Yasir Subaşı 68.dk, Aaron Justın Lennon 46.dk
Oyuna Girenler
Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva 46.dk, Zoran Kvrzıc 75.dk, Ömer Uzun 68.dk, Crıstıan-ıonut Sapunaru 46.dk
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 13. Petrus Boumal Mayega, 6. Kaan Kanak, 17. Emrah Başsan, 19. İbrahim Akdağ, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 12. Mahamadou Ba, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 23. Gökhan Kardeş, 53. Mucahit Albayrak
Teknik Sorumlu
Mehmet Özdilek
Goller
Rashad Muhammed,42.dk (f), Arvydas Novıkovas ,45+3.dk (f), İbrahim Sıssoko,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kaan Kanak 26.dk, Sarı Kart Hasan Hatipoğlu 27.dk, Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 36.dk
Oyundan Çıkanlar
Emrah Başsan 61.dk, Rashad Muhammed 77.dk, Arvydas Novıkovas 83.dk
Oyuna Girenler
Mitchell Glenn Donald 61.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 77.dk, İbrahim Sıssoko 83.dk
Süper Lig 3. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fatih Karagümrük
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|7
|5
|2
|Hatayspor
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|7
|3
|3
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|6
|4
|4
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|4
|5
|BB Erzurumspor
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|6
|2
|6
|Göztepe
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|5
|4
|7
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|2
|8
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|9
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|1
|10
|Kasımpaşa
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|3
|0
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|-1
|12
|Kayserispor
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|-3
|13
|Gaziantep FK
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|2
|-2
|14
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
|-2
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|-2
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|-3
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|-4
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-1
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|-3
|21
|Başakşehir FK
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
|-6
Süper Lig 3. hafta Fikstür sonuçları
|25.09.2020
|Fatih Karagümrük
|2-0
|Başakşehir FK
|26.09.2020
|Kayserispor
|1-3
|BB Erzurumspor
|26.09.2020
|Göztepe
|2-2
|Gaziantep FK
|26.09.2020
|Hatayspor
|1-0
|Kasımpaşa
|26.09.2020
|Trabzonspor
|3-0
|Yeni Malatyaspor
|27.09.2020
|Galatasaray
|Fenerbahçe
|27.09.2020
|Sivasspor
|MKE Ankaragücü
|27.09.2020
|Konyaspor
|Beşiktaş
|27.09.2020
|Çaykur Rizespor
|Alanyaspor
|28.09.2020
|Antalyaspor
|Denizlispor