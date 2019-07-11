2019-2020 sezonu TFF 2. Lig'de Pendiksporun rakipleri belirlendi

2019-2020 sezonu TFF 2 VE 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi. TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. 2019-2020 sezonunda rakipleri belli olan Pendikspor, Beyaz grupta bulunuyor.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig, Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

TFF 2. Lig Grupları

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar şöyle:

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt Grup Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Van Büyükşehir Belediyespor.

TFF 3. Lig Grupları

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak takımlar şöyle:

1. Grup: 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Artvin Hopaspor, Çankaya, Çatalcaspor, Düzcespor, Erzin Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Tokatspor, Yeni Orduspor, Yomraspor

2. Grup: 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Derincespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Elaziz Belediyespor, Erbaaspor, Erokspor, Fatsa Belediyespor, Fethiyespor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kocaelispor, Kozan Belediyespor, Ofspor, Payasspor, Turgutluspor

3. Grup: Altındağ Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Modafenspor, Muğlaspor, Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Pazarspor, Somaspor, Yozgatspor 1959

Kura çekiminde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın şunları söyledi:

"Bütün kulüpler bizler için çok önemli, çok kıymetli ama özellikle 3. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin heyecanı ve arzusu, Türk futboluna çok değer katıyor. Bunun için de hem şahsım hem de federasyonumuz olarak sizleri ve bu kulüplerimizi çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yeni yönetim kurulu olarak biz de görev aldığımız süreç içerisinde kulüplerimizin sorunlarıyla ilgili elimizden geldiğince ilgilenip çözüm üretmek için, gerekeni yapmak için buradayız.

Bu süreci hep birlikte göreceğiz, beraber olacağız. Her konuda sizlere destek vermeye gayret ediyoruz, bu gayreti devam ettireceğiz. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. Federasyon olarak bizler her zaman sizlerle iletişimde bulunarak, iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bu liglerde rekabetin üst düzeyde yaşandığı, güzelliklerin ön plana çıktığı yeni sezonun inşallah Fair-play çerçevesinde hepimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum."

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise, yaptığı konuşmada, "Tüm kulüp başkaları, değerli yöneticiler; ben de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli bir lig olsun. Biz 2. Lig ve 3.Lig'e, bütün alt liglere her zaman önem verdik. Ama bu dönem inşallah çok daha fazla destek verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Fair Play'in önde olduğu bir sezon diliyorum. Allah kulüplerimize bir sakatlık, sıkıntı vermesin. Herkese başarılar diliyorum. Sahada olan sahada kalır. Hak edenin kazandığı bir lig ümit ediyorum." dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

CEMİL USTA KİMDİR?

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.