2019 Hac çekiliş sonuçları | Hac kura sonucu TC ile sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu sene ilk kez hacca gidecek adayların başvuruları 14 Aralık'ta tamamlandı. Hacı adayları ise hac kura çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2019'da hacca gitmek için hac çekiliş sonuçları 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek. İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2019 Hac müracaatları 14 Aralık'ta sona erdi. Hac fiyatları ve bu yılki başvuru rakamlarıyla ilgili İHA mikrofonuna açıklamalar yapan HURSAD (Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, “Hac başvurusu için her yıl 300-350 bin kişi civarında havuza eklenen talep oluyor. En son alınan bilgiye göre, 2019 yılında geçen yıllara ek olarak 178 bin hacı adayı hacca gitmek üzere başvurdu" şeklinde konuştu.2018 verileri itibari ile Türkiye'nin 80 bin hac kontenjanının bulunduğunu ifade eden Şahin, “Devletimiz 75 bini hacı adayları için, kalan beş bin kişiyi ise görevliler, hocalar, kafile başkanları, din görevlileri, doktorlar, hemşireler gibi Suudi Arabistan’da hacılara hizmet edecek kişilerden oluşturdu” dedi. Geçen yıl hacca gitmek için ön kayıt yaptıran hacı adayı sayısının 2 milyon 150 binlere yaklaştığını belirten Şahin, "Bunun sadece 80 bin kişisi hacca gidebildi. Geçen yıllardan bu seneye kalan hac talebi 2 milyon 48 bin gibi bir rakam. Bu hacı adaylarımız geçen yıldan gidemeyenlerle beraber bu seneye devroldu” diye konuştu.



2019 HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILDI? 2019 HAC KAYITLARI BİTTİ Mİ?

2019 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvuru yaptılar.

2019 HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR

Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.

2019 HAC'DA NERELERDE KONAKLANIR?

Açıklamada, Mekke ile Medine'deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türlerinin "oda tercihli" ve "otel" şeklinde düzenlendiği belirtildi. Oda tercihli konaklamanın, Mekke veya Medine'de gerekli donanıma sahip ve her odada asgari 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde oluşturulduğu kaydedildi. Odaların, Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 kilometre, Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda olduğu bildirildi.

2019 HAC KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Mekke'de hacıların otellerden Kabe'ye ulaşımlarının ücretsiz otobüslerle ring usulü yapılacağı duyuruldu. Hac süresinin uçak programına göre ortalama 35 ile 45 gün arası, Medine'deki konaklama süresinin ise 4 ile 6 gün arasında planlandığı belirtildi. Hac kesin kayıt ücretlerinin Suudi Arabistan Krallığı Hac ve Umre Bakanlığı ile yapılacak protokol toplantısı sonrası belirleneceği açıklandı. Vatandaşların hac konaklama tür tercihlerini kendilerine uygun kategoride yapabilmeleri için oda tercihli konaklama türünün takribi fiyatının 15 bin ila 21 bin Suudi Arabistan Riyali olduğu bildirildi. Otel türü konaklamadaki fiyatın ise daha yüksek olduğu ve bu yüzden fiyat aralığının serbest bırakıldığı açıklandı. Hac kuralarının, 28 Aralık Cuma günü saat 15.00'te çekileceği ve aynı gün internetten ilan edileceği, kesin kayıtla ilgili bilgilerin ise daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

2019 HAC FİYATLARI BELİRLENDİ Mİ?

Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

2019 HAC FİYATLARI NEDİR?

2018 hac ücretinin en az 15.500 TL civarında olduğu ve en fazla da 45.000 TL civarında olduğunu bilinmelidir. 2018 hac ücreti açıklandığına göre, hacı adaylarının asıl merak ettikleri konu 2019 hac ücretleri olmuştur. 2019 hac ücretleri aşağıdaki gibi olması tahmin edilmekte.

2 Kişilik Oda Ücreti: 24.000 SAR ile 25.500 SAR arasında olacaktır. (1 SAR yaklaşık 1 TL'dir)

3 Kişilik Oda Ücreti: 20.500 SAR ile 22.000 SAR arasında olacaktır.

4 Kişilik Oda Ücreti: 17.750 SAR ile 19.250 SAR arasında olacaktır.

Otel fiyatları ise en az 32.000-35.000 SAR arasında olacaktır. En lüx oteller ise 52.000-55.000 SAR arasında olacaktır.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır. Müracaatlarda;

a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,

b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

2019 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle, geçtiğimiz yıl 1 Şubat Perşembe günü halka açık bir şekilde canlı yayınla çekilmişti. Kuraların bu yıl da buna yakın bir tarihte çekilmesi bekleniyor. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

2019 HAC ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENDİ?

Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri, hacı adaylarına verilen malzemeler, kurban ve sair kalemler dikkate alınarak Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmekte olduğu belirtildi.

2019 HAC KURASINDA ÇIKMAYANLAR NASIL KAYITLARINI YENİLEYEBİLİR?

Önceki yıllarda kaydı olup 2018'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

2 milyon 200 binin üzerinde hacı adayı sırada bekliyor

Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2019 Hac müracaatları 14 Aralık'ta sona erdi. Hac fiyatları ve bu yılki başvuru rakamlarıyla ilgili İHA mikrofonuna açıklamalar yapan HURSAD (Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, “Hac başvurusu için her yıl 300-350 bin kişi civarında havuza eklenen talep oluyor. En son alınan bilgiye göre, 2019 yılında geçen yıllara ek olarak 178 bin hacı adayı hacca gitmek üzere başvurdu" şeklinde konuştu.2018 verileri itibari ile Türkiye'nin 80 bin hac kontenjanının bulunduğunu ifade eden Şahin, “Devletimiz 75 bini hacı adayları için, kalan beş bin kişiyi ise görevliler, hocalar, kafile başkanları, din görevlileri, doktorlar, hemşireler gibi Suudi Arabistan’da hacılara hizmet edecek kişilerden oluşturdu” dedi. Geçen yıl hacca gitmek için ön kayıt yaptıran hacı adayı sayısının 2 milyon 150 binlere yaklaştığını belirten Şahin, "Bunun sadece 80 bin kişisi hacca gidebildi. Geçen yıllardan bu seneye kalan hac talebi 2 milyon 48 bin gibi bir rakam. Bu hacı adaylarımız geçen yıldan gidemeyenlerle beraber bu seneye devroldu” diye konuştu.

2019 KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?

Şahin, “Alınan en son bilgiye göre, 2019 yılında geçen yıllara ek olarak 178 bin hacı adayı hacca gitmek üzere başvurdu. Toplamda bu rakamı 2 milyon 225-228 bin arası düşünebiliriz. Tabi bunlar denetlenecek, şu anda sadece ön talepler. Daha önce içlerinde hacca bir kere gitmiş olanlar elenecek, vefatlardan dolayı bunlardan düşenler oluyor. Fakat 2 milyon 200 binin üzerinde bir hacı adayı kitlesinin beklemekte olduğunu söyleyebiliriz Toplam sayının içerisinden ne kadarının hacca gideceği Diyanet İşleri tarafından, 28 Aralık’ta yapılacak olan kura ile belirlenecektir. Bu sene ilk defa başvuran 178 bin kişinin içerisinden çok az kısmı “150 civarında” bir kısmı hacca gidebilecektir” dedi.

Toplam gidecek hacı sayısının 75 binin üzerinde olduğunu ifade eden Şahin, “Bu 75 binin üzerinde sadece 150’si bu sene ilk defa başvuran 178 binin içinden olacak" dedi.

Ödenecek ücretler hakkında bilgi veren Şahin, "Geçen yıl ki fiyatlardan bahsedecek olursak, 15 bin 480 Suudi Arabistan Riyali yani 4 bin 130 dolar civarındaydı. İlave bazı hizmetler, Suudi Arabistan Devleti’nin getirdiği ek vergilerden dolayı fiyatlarda çok az bir oynama olabilir. 16 bin Suudi Arabistan Riyali gibi düşünebiliriz” şeklinde konuştu.

“Yeni alınan karara göre, ödemeler Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak”

Yeni alınan bir karara göre, hacca gitmek isteyen hacı adaylarının bundan sonra ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığına yapmaları gerektiğini açıklayan Diyaeddin Şahin, “Mutlaka altını çizmek istiyorum, hacı adaylarımız ister acentaları tercih etmiş olsun; ister Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ile hacca gitmek istiyor olsun; mutlaka hac ödemelerini Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesaplarına yapacaklar Bu sene bu ilktir. Hacılarımız için güzel bir güvencedir, devletimizin güvencesidir. Bu sebeple 4 bin dolar, 4 bin 100 dolar gibi bir rakam söyleyebiliriz. Bu rakam en ucuz rakamdır. Gidecek olan hacı adaylarımızın çoğu bunu tercih ediyorlar.Alınan hizmetin içeriğine göre fiyat değişikliği var” dedi.

HAC İBADETİ NEDİR? HAC İBADETİ NEDEN YAPILIR?

Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.

HAC İBADETİ KİMLERE FARZDIR? KİMLER HACCA GİDER? KİMLER HACCA GİTMELİ?

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

- Hür, ergin ve akıllı olmak,

- Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

- Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

- Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

- Sağlıklı olmak,

- Yol güvenliği bulunmak