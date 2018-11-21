2019 İstanbul Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 İstanbul yerel seçim adayları

2019 Belediye başkan adayları yerel seçimleri için merak ediliyor. Peki AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP İstanbul Belediye başkan adayları kim oldu?

2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları açıklandı.Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

2019 İstanbul yerel seçim adayları

Tüm siyasi partiler, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda her parti kendi adayını belirledi.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)

2. Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)

3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)

4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)

6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)

7. Bakırköy: Mehmet Umur (27.Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı)

8. Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)

9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)

10. Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)

11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)

12. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

13. Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)

14. Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)

15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)

16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)

17. Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)

18. Eyüpsultan: Deniz Köken (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

19. Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)

20. Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)

21. Güngören: Fatih Özçiçek (Meclis Üyesi)

22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz (İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri / KADEM Yönetim Kurulu Üyesi)

23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)

24. Kartal: Ebubekir Taşyürek (İBB Meclis Üyesi)

25. Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)

26. Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)

27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

28. Sarıyer; Salih Bayraktar ( AK Parti Sarıyer ilçe başkanı )

29. Sultangazi: Abdurrahman Dursun

30. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)

31. Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)

32. Şişli: Fatma Özden Ay (Şişli Belediye Meclis Üyesi)

33. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)

34. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)

35. Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)

36. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)

37, Beşiktaş: MHP'ye verildi

38.Maltepe: MHP'ye verildi

39.Silivri : MHP'ye verildi

CHP İstanbul Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Ekrem İmamoğlu

Adalar Erdem Gül

Bakırköy Dr. Bülent Kerimoğlu

Çatalca Cem Kara

Silivri Özcan Işıklar

Büyükçekmece Hasan Akgün

Şişli Mustafa Sarıgül

Kartal Altınok Öz

Sarıyer Şükrü Genç

Kadıköy Canan Kaftancıoğlu

Esenyurt Gürsel Tekin

Küçükçekmece Burçin Baykal

MHP İstanbul Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SERKAN TOPER

İSTANBUL MALTEPE İLÇE AHMET BAYKAN

İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE VOLKAN YILMAZ

İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli değil.

HDP İstanbul Belediye Başkan adayları - 31 Mart 2019 Yerel seçimleri

Adayları henüz belli değil.

2019 Yerel seçim takvimi

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi, seçim takvimi açıklandı. Seçmen kaydı sorgulama Ocak ayının ikinci haftasına başlayacak. Bu seçimde de her seçimde olduğu gibi seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet üzerinden internet ortamında da yayınlanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

SEÇMEN KAYITLARININ SORGULANMASI OCAĞIN İKİNCİ HAFTASI

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevreleriyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.

YEREL SEÇİMLER ŞUBAT AYI TAKVİMİ

Öngörülen takvime göre, hangi siyasi partinin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları şubat ayı başında ilan edilecek.

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek seçmen kütükleri şubat ayının ilk haftasında kesinleştirilecek.

Siyasi parti ilçe başkanlıklarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek ilçe seçim kurullarına şubat ayının ikinci haftasında vermesi gerekecek.

Aday listelerindeki eksiklikleri siyasi partiler şubat ayının üçüncü haftasına kadar tamamlayacak. Ertesi gün geçici aday listeleri ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı da bu süreçte yapılacak.

YEREL SEÇİMLER MART AYI SÜRECİ

Planlanan seçim takvimine göre mart ayının ilk günü, aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü olacak. Bu ayın başında, kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de aynı gün başlanacak.

Seçim propaganda ve yasaklarının, seçime 10 gün kala yani 21 Mart'ta başlaması öngörülüyor.

Seçime bir hafta kala seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

Seçim propagandası seçimden bir gün önce, 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. Türkiye 31 Mart'ta oy vermek için sandık başına gidecek.

2019 yerel seçimlerde kaç doğumlular oy kullanacak?

Kasım 2019'da yapılması beklenen seçimlerin 5 ay geriye çekilerek, 24 Haziran 2018'de yapılacak olması oy kullanmayı bekleyen gençlerin de takvimini değiştirdi. İlk planlara göre örneğin 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak seçimlerde 3 Kasım 2001'de doğan biri, 18 yaşını tam doldurduğu için sandığa gidebilecekti. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahip. Buna göre 2019 yerel seçimlerinde 2001 doğumlular oy kullanmak için sandığa gidebilecek. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.