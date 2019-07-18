2019 WhatsApp Web girişi | WhatsApp bilgisayardan nasıl açılır?

2019 WhatsApp Web girişi nasıl yapılır? Bilgisayardan WhatsApp'a nasıl girilir? İnternette birçok kişi bu bilgiye ulaşmaya çalışıyor. WhatsApp kullananlar bilgisayardan bu uygulamaya nasıl girileceğini internet üzerinde arıyor. Peki 2019 WhatsApp Web girişi nasıl yapılır? Bilgisayardan WhatsApp'a nasıl girilir? Ayrıntılar haberimizde.

2019 WHATSAPP WEB GİRİŞİ NASIL YAPILIR? WHATSAPP'A NASIL GİRİLİR?

1- Bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresine gidin.

2- Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.

iOS için; Ayarlar >> WhatsApp Web'e gidin.

Android için; Sohbetler >> Menü >>WhatsApp Web'e gidin.

Nokia S60 için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

Windows Phone için; Menü >> WhatsApp Web'e gidin.

BlackBerry için; Ekranı yukarıdan aşağıya çekin >> WhatsApp Web'e gidin

WhatsApp’ın internet sayfasını açtıktan sonra telefonunuzdan tekrar WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>>Ayarlar bölümüne giderek WhatsApp Web seçeneğine dokunun.

Bilgisayarınızın WhatsApp Web sayfasında yer alan QR kodunu telefonunuzun kamerasını odaklayarak taratın. QR kodunu tarattıktan sonra artık WhatsApp’ı hem bilgisayarınızdan hem de telefonunuzda kontrol edebilirsiniz.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Geliştirilen bu uygulama Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Ayrıca 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar.

WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha önce Yahoo’da çalışan ikili, Yahoo’dan ayrıldıktan sonra Facebook ve Twitter’a iş başvurusunda bulunmuşlar fakat ikisi de iki şirketten de red cevabı almıştır. Biran Acton ve Jan Koum’un WhatsApp serüveni zorlu süreçlerden geçse de başarılarının önüne geçememiştir.

Apple Store çıkalı henüz 7 ay olduğu dönemde, Koum yeni bir iPhone aldı. Koum Apple Store ile birlikte yeni uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladı. Bunun üzerine Acton ile birlikte bir uygulama geliştirmeleri gerektirdiğinin farkına vardı. 24 Şubat 2009’da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya’da kurdular.

Kısa zamanda popüler olan WhatsApp’ın başarısı asla tesadüf değildi. Yükselişinde önemli birkaç faktör vardı. WhatsApp’ın olmadığı dönemlerde insanların telefon üzerinden iletişim kuracağı anlık mesajlaşma uygulaması olan BBM vardı. Sadece BlackBerry’nin sağladığı bu imkân insanları farklı arayışlar içine soktu. Diğer bir faktörde WhatsApp’ın telefon numarasını kullanmasıydı. WhatsApp’ın hızla yükselmesi, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in dikkatini çekti. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı. Satılma işleminden sonra WhatsApp’ın isminin ve şirketin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

WhatsApp’ın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı bu platform şu anda tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı vardır. WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor.

POPÜLER MESAJLAŞMA UYGULAMASI WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ı indirmek ve yüklemek için yapmanız gerekenler; Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde Free yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin. Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz. WhatsApp, iPhone dışında blackberry, Nokia ve Android tabanlı telefonlarda kullanılabiliyor. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

Whatsapp indirmek için hangi adımları takip etmeniz gerektiği konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bunun için sizlere farklı yollar göstereceğiz. Yapmanız gereken doğru yeri indirmeniz ve tablet yada telefonlarınıza yanlış yazılımlar yüklemekten kendinizi korumanız olacaktır. Sizler için WhatsApp indirmek her zaman güvenir olacaktır eğer sayfamızı takip ederdi okursanız watsap güvenli şekilde sayfanıza indirmeyi başaracaksınız Mobil Whatsapp indirmek için yapmanız gereken tablet yedek pil sinirden bu linki tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirilmek olacaktır Programa onay vermeniz halinde indir yavaşlayacak küçük bir program olduğu için çok kısa sürede telefonunuza inecektir.Facebook kurmak için cep telefonu numaranız kullanıyor yani siz birine WhatsApp bilgilerinizi verdiniz de herhangi bir kullanıcı adı değil cep telefon veriyor olacaksınız.