2019 Wimbledon tek erkekler finali galibi Djokovic Federer maçı ile ortaya çıkmış oldu. Djokovic Wimbledon tenis turnuvasında tek erkekler finalinde şampiyon belli oldu. Rafael Nadal'ı eleyerek Djokovic'in rakibi olan Federer 8. kez mutlu sona ulaşıp tarihe geçmek istiyordu. Ancak 2019 Wimbledon şampiyonu Djokovic oldu. Çok çekişmeli geçen Djokovic Federer rekabeti izleyenleri adeta büyüledi. Peki Djokovic kimdir? Djokovic yaş kaç? İşte merak ettiğiniz detaylar...

Novak Djokoviç kimdir

Novak Djokovic, 22 Mayıs 1987 tarihinde, dönemin Yugoslavya devletinin, Belgrad şehrinde dünyaya gelmiştir.

Yugoslavya’da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır.

Yugoslavya’nın 2003 yılında dünyadaki neredeyse bütün organizasyonlarda isim değişikliğine gitmesi gerekmiştir.

2006 yılında ise, Sırbistan ile Karadağ’da resmi olarak birbirlerinden bağımsız iki devlet haline gelince aslen Sırp olan Djokovic, bu tarihten itibaren, ülkesi Sırbistan adını mücadele etmeye başlamıştır.

Şu an itibariyle, erkeklerde dünya 1 numarasına kadar yükselen Novak Djokovic’in kariyeri başarılarla doludur.

Kariyeri boyunca çıktığı birçok maçtan galibiyet ve kupalarla ayrılan Novak Djokovic, 10 kez Grand Slam kazanma başarısı göstermiştir.

İlk Grand Slam’ini 2008 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nı kazanarak gerçekleştiren Sırp raket, bu tarihten sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca katıldığı Grand Slam’lerde son ikiye ve dörde kalma başarısı gösterse de Roger Federer ve Rafael Nadal gibi isimleri geçme başarısı gösterememiştir.

2019 Wimbledon şampiyonu Djokovic oldu. Çok çekişmeli geçen Djokovic Federer rekabeti izleyenleri adeta büyüledi. Peki Djokovic kimdir? Djokovic yaş kaç? İşte merak ettiğiniz detaylar...

Fiziksel olarak yeteri kadar güçlü olmadığına inanan Novak Djokovic, 2010 yılında, kendisine bir kamp programı yapmış ve bu kamp programı gereğince, aylarca, dağlarda yaşamış ve soğuk havaya karşı dirençli bir şekilde karşı koymuştur.

Dağlarda kamp yapmaya başlayan Novak Djokovic fiziksel kapasitesini artırmayı başarmıştır.

Bu eğitim sayesinde oldukça çevikleşen ve zihni olarak da gelişme yaşayan Novak Djokovic’in dünya 1 numarasına yükselmesi fazla sürmemiştir.

2011 yılında dünya genelinde her yıl yapılan 4 Grand Slam turnuvasından 3’ünü kazanmayı başaran Sırp raket sadece Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda mutlu sona ulaşamamıştır.

Kazandığı 10 Grand Slam’in yanı sıra irili ufaklı toplamda 52 zafere sahip sporcu, Sırbistan’ın gelmiş geçmiş en iyi 10 sporcusundan biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca Djokovic, Sırbistan’ı aktif olarak temsil eden en başarılı sporcu olarak kayıtlara geçmiştir.

Novak Djokovic, 2003 yılında profesyonel olduktan sonra kariyeri boyunca birçok antrenör ile birlikte çalışmıştır. Bunlar arasında, Dejan Petrovic, Riccardo Piatti, Marian Vajda, Mark Woodforde, Todd Martin ve Boris Becker gibi isimler yer almaktadır.

Djokovic, 2010 yılında Todd Martin ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca hiçbir antrenör ile çalışmamıştır.

Antrenörsüz geçen 3 yılda Novak Djokovic, 8 kez Grand Slam kazanarak bu alanda dünyada bir ilk olmuştur.

Hiçbir antrenöre ihtiyaç duymadan kendi kendine antrenman yapmaya başlayan Djokovic, kariyerinin en parlak dönemine ulaşmayı başarmıştır.

Ancak 2013 yılında dünyaca ünlü Alman tenisçi Boris Becker ile çalışmaya başlayan Sırp raket Becker’den öğrenecek çok şeyinin olduğunu vurgulamıştır ve onunla çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu deklare etmiştir.

Kariyer boyunca çıktığı müsabakalardan toplam 78 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başaran Novak Djokovic, bu alanda dünyanın en çok kazanan sporcularından birisi olarak kayıtlara geçmiştir.

Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic

2019 Wimbledon şampiyonu Djokovic oldu. Çok çekişmeli geçen Djokovic Federer rekabeti izleyenleri adeta büyüledi. Peki Djokovic kimdir? Djokovic yaş kaç? İşte merak ettiğiniz detaylar...

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu. Bu gelişmenin ardından Novak Djokovic'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Novak Djokovic kimdir? İşte Novak Djokovic hayatı....

1987 doğumlu Novak Djokovic Sırbistanlıdır.​ Yugoslavya'da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır. ​

Kariyeri boyunca çıktığı birçok maçtan galibiyet ve kupalarla ayrılan Novak Djokovic, 10 kez Grand Slam kazanma başarısı göstermiştir.

İlk Grand Slam'ini 2008 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak gerçekleştiren Sırp raket, bu tarihten sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca katıldığı Grand Slam'lerde son ikiye ve dörde kalma başarısı gösterse de Roger Federer ve Rafael Nadal gibi isimleri geçme başarısı gösterememiştir.

1987 doğumlu Novak Djokovic Sırbistanlıdır.​ Yugoslavya'da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır. ​

Kariyeri boyunca çıktığı birçok maçtan galibiyet ve kupalarla ayrılan Novak Djokovic, 10 kez Grand Slam kazanma başarısı göstermiştir.

İlk Grand Slam'ini 2008 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak gerçekleştiren Sırp raket, bu tarihten sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca katıldığı Grand Slam'lerde son ikiye ve dörde kalma başarısı gösterse de Roger Federer ve Rafael Nadal gibi isimleri geçme başarısı gösterememiştir.

Kazandığı 10 Grand Slam'in yanı sıra irili ufaklı toplamda 52 zafere sahip sporcu, Sırbistan'ın gelmiş geçmiş en iyi 10 sporcusundan biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca Djokovic, Sırbistan'ı aktif olarak temsil eden en başarılı sporcu olarak kayıtlara geçmiştir.

Novak Djokovic, 2003 yılında profesyonel olduktan sonra kariyeri boyunca birçok antrenör ile birlikte çalışmıştır. Bunlar arasında, Dejan Petrovic, Riccardo Piatti, Marian Vajda, Mark Woodforde, Todd Martin ve Boris Becker gibi isimler yer almaktadır.

Djokovic, 2010 yılında Todd Martin ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca hiçbir antrenör ile çalışmamıştır.

Antrenörsüz geçen 3 yılda Novak Djokovic, 8 kez Grand Slam kazanarak bu alanda dünyada bir ilk olmuştur.

Kazandığı 10 Grand Slam'in yanı sıra irili ufaklı toplamda 52 zafere sahip sporcu, Sırbistan'ın gelmiş geçmiş en iyi 10 sporcusundan biri olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca Djokovic, Sırbistan'ı aktif olarak temsil eden en başarılı sporcu olarak kayıtlara geçmiştir.

Novak Djokovic, 2003 yılında profesyonel olduktan sonra kariyeri boyunca birçok antrenör ile birlikte çalışmıştır. Bunlar arasında, Dejan Petrovic, Riccardo Piatti, Marian Vajda, Mark Woodforde, Todd Martin ve Boris Becker gibi isimler yer almaktadır.

Djokovic, 2010 yılında Todd Martin ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık olarak 3 yıl boyunca hiçbir antrenör ile çalışmamıştır.

Antrenörsüz geçen 3 yılda Novak Djokovic, 8 kez Grand Slam kazanarak bu alanda dünyada bir ilk olmuştur.