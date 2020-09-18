2019-YDUS alanı ek tercihleri başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) ek tercih işlemleri bugün itibariyle başladı.

18 Eylül'de başlayan tercih işlemleri 23 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019-YDUS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için TIKLAYINIZ

2019-YDUS Tercih İşlemleri: Genel Bilgiler ve Tablolar (2.Grup) için TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME YAPMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİR?

2019-YDUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların

yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların

başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi

olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2019-YDUS ek yerleştirme boş kontenjanlarını ile tercih

işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğreneceklerdir. Ek

yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.

a) 2019-YDUS'a girmiş olmak,

b) 2019-YDUS sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,

c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak

Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan

sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı

/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan

adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme

işlemine alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü

sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları

zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.