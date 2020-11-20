2020-2021 1877 Alemdağ Spor 2 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Furkan Bakan(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Recep Afşin(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 14. Alper Atay, 19. Alperen Bektaş, 21. Yusuf Demir, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 66. Emirhan Özer



Teknik Sorumlu





Goller

Ertuğrul Usta,34.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Sertaç Gökaltın 45+1.dk, Sarı Kart Erhan Göç 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Çimen 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Sertaç Gökaltın 90+3.dk, Emre Dalgalıdere 90.dk, Fırat Aras 90+3.dk, Serhat Enes Çalışan 79.dk



Oyuna Girenler

Metehan Çakal 90+3.dk, Emirhan Özer 90.dk, Sayim Çelik 90+3.dk, Yusuf Demir 79.dk

Nevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11

41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural



Yedekler

33. Furkan Güzel, 5. Ahmet Mert Bayındır, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 67. Emre Bakır



Teknik Sorumlu

Mert Korkmaz



Goller

Emre Torun,21.dk (f), Ahmet Eren,62.dk (k)



Kartlar

Sarı Kart Muhammed Furkan Işık 17.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 68.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Torun 54.dk, Hasan Kaya 67.dk



Oyuna Girenler

Muhammed Burak Taşdemir 54.dk, Furkan Parsak 67.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 2 1928 Bucaspor 10 7 1 2 21 8 22 13 3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 4 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 5 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 6 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 7 Yeşilyurt Belediyespor 9 4 2 3 13 8 14 5 8 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 9 Ofspor 8 3 3 2 13 12 12 1 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 10 2 3 5 12 14 9 -2 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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