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2020-2021 1877 Alemdağ Spor 2 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1877 Alemdağ Spor 2 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Bakan(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Recep Afşin(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 14. Alper Atay, 19. Alperen Bektaş, 21. Yusuf Demir, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 66. Emirhan Özer

Teknik Sorumlu


Goller
Ertuğrul Usta,34.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Sertaç Gökaltın 45+1.dk, Sarı Kart Erhan Göç 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Çimen 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Sertaç Gökaltın 90+3.dk, Emre Dalgalıdere 90.dk, Fırat Aras 90+3.dk, Serhat Enes Çalışan 79.dk

Oyuna Girenler
Metehan Çakal 90+3.dk, Emirhan Özer 90.dk, Sayim Çelik 90+3.dk, Yusuf Demir 79.dk

NEVŞEHİR BELEDİYE SPORNevşehir Belediye Spor

Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural

Yedekler
33. Furkan Güzel, 5. Ahmet Mert Bayındır, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 67. Emre Bakır

Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz

Goller
Emre Torun,21.dk (f), Ahmet Eren,62.dk (k)

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Furkan Işık 17.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 68.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Torun 54.dk, Hasan Kaya 67.dk

Oyuna Girenler
Muhammed Burak Taşdemir 54.dk, Furkan Parsak 67.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor10811123259
21928 Bucaspor107122182213
3Arnavutköy Belediye9522107173
4Fatsa Belediyespor10523108172
5Edirnespor105141513162
6Artvin Hopaspor10514171816-1
7Yeşilyurt Belediyespor9423138145
8Belediye Derincespor10352108142
9Ofspor83321312121
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1023512149-2
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

19.11.20201928 Bucaspor3-0Kızılcabölükspor
19.11.20201877 Alemdağspor2-1Nevşehir Belediyespor
19.11.2020Payasspor2-3Artvin Hopaspor
19.11.2020Ofspor1-1Kemerspor 2003
19.11.2020Manisaspor0-3Yeşilyurt Belediyespor
19.11.2020Diyarbekirspor1-0Edirnespor
19.11.2020Belediye Derincespor0-1Fatsa Belediyespor
19.11.2020Arnavutköy BelediyeP-PÇankaya FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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