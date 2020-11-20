2020-2021 1877 Alemdağ Spor 2 - 1 Nevşehir Belediye Spor / Maç Özeti
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Nevşehir Belediye Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Nevşehir Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 10. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Nevşehir Belediye Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
1877 Alemdağ Spor - Nevşehir Belediye Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu - İstanbul - Çekmeköy
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Furkan Bakan(hakem), Barış Çiçeksoyu(1. Yardımcı Hakem), Kerem Candaş(2. Yardımcı Hakem), Recep Afşin(dördüncü Hakem)
1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 3. Cenkay Akdoğan, 4. Sertaç Gökaltın, 5. Caner Demircan, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 20. Emre Dalgalıdere, 27. Serhat Enes Çalışan, 52. Erhan Göç, 61. Ertuğrul Usta, 81. Oğuzhan Çimen
Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 14. Alper Atay, 19. Alperen Bektaş, 21. Yusuf Demir, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 66. Emirhan Özer
Teknik Sorumlu
Goller
Ertuğrul Usta,34.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sertaç Gökaltın 45+1.dk, Sarı Kart Erhan Göç 79.dk, Sarı Kart Oğuzhan Çimen 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Sertaç Gökaltın 90+3.dk, Emre Dalgalıdere 90.dk, Fırat Aras 90+3.dk, Serhat Enes Çalışan 79.dk
Oyuna Girenler
Metehan Çakal 90+3.dk, Emirhan Özer 90.dk, Sayim Çelik 90+3.dk, Yusuf Demir 79.dk
Nevşehir Belediye Spor İlk 11
41. Onur Behiç Özalgan, 2. Muhammet Serdar Yazıcı, 6. İsmail Hacıhafızoğlu, 8. Efe Can Çölbekler, 10. Emrah Bedir, 23. Erhan Karayer, 25. Emre Torun, 28. Hasan Kaya, 61. Ahmet Eren, 88. Muhammed Furkan Işık, 97. İlyas Ural
Yedekler
33. Furkan Güzel, 5. Ahmet Mert Bayındır, 11. Muhammed Burak Taşdemir, 45. Furkan Parsak, 50. Hamza Küçükköylü, 52. Furkan Mızrak, 67. Emre Bakır
Teknik Sorumlu
Mert Korkmaz
Goller
Emre Torun,21.dk (f), Ahmet Eren,62.dk (k)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Furkan Işık 17.dk, Sarı Kart Furkan Parsak 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Torun 54.dk, Hasan Kaya 67.dk
Oyuna Girenler
Muhammed Burak Taşdemir 54.dk, Furkan Parsak 67.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|2
|1928 Bucaspor
|10
|7
|1
|2
|21
|8
|22
|13
|3
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|4
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|5
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|6
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|9
|4
|2
|3
|13
|8
|14
|5
|8
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|9
|Ofspor
|8
|3
|3
|2
|13
|12
|12
|1
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|10
|2
|3
|5
|12
|14
|9
|-2
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|19.11.2020
|1928 Bucaspor
|3-0
|Kızılcabölükspor
|19.11.2020
|1877 Alemdağspor
|2-1
|Nevşehir Belediyespor
|19.11.2020
|Payasspor
|2-3
|Artvin Hopaspor
|19.11.2020
|Ofspor
|1-1
|Kemerspor 2003
|19.11.2020
|Manisaspor
|0-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|19.11.2020
|Diyarbekirspor
|1-0
|Edirnespor
|19.11.2020
|Belediye Derincespor
|0-1
|Fatsa Belediyespor
|19.11.2020
|Arnavutköy Belediye
|P-P
|Çankaya FK