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2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Bayrampaşa Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
14.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Raşit Yorgancılar(hakem), Fırat Olgun(1. Yardımcı Hakem), Ali Çakır(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 9. Reha Kurt, 61. Adem Sağlam, 23. Tayfun Çulha, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 29. Enes Ocak, 88. Oktay Gümüş, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 70. Hasan Üstübücü, 6. Kaptan Kaan Akgün

Teknik Sorumlu


Goller
Adem Sağlam,51.dk (f), Adem Sağlam,81.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Teker 2.dk

Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 65.dk, Hüseyin Teker 86.dk, Tayfun Çulha 70.dk, Hayri Kıcıkoğlu 70.dk

Oyuna Girenler
Enes Ocak 65.dk, Faruk Murat 86.dk, Kaptan Kaan Akgün 70.dk, Caner İlyas 70.dk

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 32. Gökhan Yılmaz, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 21. Mustafa Yılmaz, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer, 77. Ziya Şakar

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 33. Mertkan Güneysu

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller
Nasrullah Dedemen,20.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Yılmaz 7.dk, Sarı Kart Ziya Şakar 22.dk, Sarı Kart Şahin Aygüneş 67.dk, Sarı Kart Emincan Konuk 49.dk

Oyundan Çıkanlar
İsa Güler 86.dk, Mustafa Yılmaz 72.dk, Bünyamin Balat 82.dk, Nasrullah Dedemen 82.dk

Oyuna Girenler
Mertkan Güneysu 86.dk, Mehmet Kaan Türkmen 72.dk, Erkam Develi 82.dk, Kerem Çalışkan 82.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor743082156
21954 Kelkit Bld.Spor9504118153
352 Orduspor FK9351158147
4Adıyaman 1954 SK742195144
5Bayrampaşa74121881310
6Bursa Yıldırımspor8413116135
7Modafen741295134
8Düzcespor7331108122
9Alanya Kestelspor83231313110
10Siirt İl Özel İdare824271110-4
11Bergama Belediyespor62318791
12Silivrispor91447167-9
13Muğlaspor81346106-4
14Karaköprü Belediyespor61324116-7
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor71247145-7
16Sultanbeyli Bld.91265125-7
17Kozan Spor FK6114594-4

Fikstür

14.11.2020Modafen1-0Adıyaman 1954 SK
14.11.202068 Aksaray Belediyespor0-0Siirt İl Özel İdare
14.11.202052 Orduspor FK1-1Bursa Yıldırımspor
14.11.20201954 Kelkit Bld.Spor2-1Bayrampaşa
14.11.2020Sultanbeyli Bld.1-1Karaköprü Belediyespor
14.11.2020Düzcespor1-0Kestelspor
14.11.2020Bergama Belediyespor1-1Silivrispor
27.12.2020Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kozan Spor FK


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