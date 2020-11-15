2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 9. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 9. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Bayrampaşa Spor ile 14.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor - Bayrampaşa Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

14.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Raşit Yorgancılar(hakem), Fırat Olgun(1. Yardımcı Hakem), Ali Çakır(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 9. Reha Kurt, 61. Adem Sağlam, 23. Tayfun Çulha, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 29. Enes Ocak, 88. Oktay Gümüş, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 70. Hasan Üstübücü, 6. Kaptan Kaan Akgün



Teknik Sorumlu





Goller

Adem Sağlam,51.dk (f), Adem Sağlam,81.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Teker 2.dk



Oyundan Çıkanlar

Reha Kurt 65.dk, Hüseyin Teker 86.dk, Tayfun Çulha 70.dk, Hayri Kıcıkoğlu 70.dk



Oyuna Girenler

Enes Ocak 65.dk, Faruk Murat 86.dk, Kaptan Kaan Akgün 70.dk, Caner İlyas 70.dk

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

1. Enes Ünal, 5. Nasrullah Dedemen, 80. Mehmet Sefa Etöz, 20. Emincan Konuk, 32. Gökhan Yılmaz, 9. İsa Güler, 8. Bünyamin Balat, 21. Mustafa Yılmaz, 10. Şahin Aygüneş, 75. Ahmet Enes Özer, 77. Ziya Şakar



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 22. Kemal Cingirt, 6. Erkam Develi, 70. Kerem Çalışkan, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 17. Mehmet Kaan Türkmen, 33. Mertkan Güneysu



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğlu



Goller

Nasrullah Dedemen,20.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Gökhan Yılmaz 7.dk, Sarı Kart Ziya Şakar 22.dk, Sarı Kart Şahin Aygüneş 67.dk, Sarı Kart Emincan Konuk 49.dk



Oyundan Çıkanlar

İsa Güler 86.dk, Mustafa Yılmaz 72.dk, Bünyamin Balat 82.dk, Nasrullah Dedemen 82.dk



Oyuna Girenler

Mertkan Güneysu 86.dk, Mehmet Kaan Türkmen 72.dk, Erkam Develi 82.dk, Kerem Çalışkan 82.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 7 4 3 0 8 2 15 6 2 1954 Kelkit Bld.Spor 9 5 0 4 11 8 15 3 3 52 Orduspor FK 9 3 5 1 15 8 14 7 4 Adıyaman 1954 SK 7 4 2 1 9 5 14 4 5 Bayrampaşa 7 4 1 2 18 8 13 10 6 Bursa Yıldırımspor 8 4 1 3 11 6 13 5 7 Modafen 7 4 1 2 9 5 13 4 8 Düzcespor 7 3 3 1 10 8 12 2 9 Alanya Kestelspor 8 3 2 3 13 13 11 0 10 Siirt İl Özel İdare 8 2 4 2 7 11 10 -4 11 Bergama Belediyespor 6 2 3 1 8 7 9 1 12 Silivrispor 9 1 4 4 7 16 7 -9 13 Muğlaspor 8 1 3 4 6 10 6 -4 14 Karaköprü Belediyespor 6 1 3 2 4 11 6 -7 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 7 1 2 4 7 14 5 -7 16 Sultanbeyli Bld. 9 1 2 6 5 12 5 -7 17 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4

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