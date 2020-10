2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Kozan Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

17.10.2020 14:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Selim Özen(hakem), Çağrı Ateş(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Mazlum Suna(dördüncü Hakem)

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 9. Reha Kurt, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 70. Hasan Üstübücü, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş



Teknik Sorumlu





Goller

Adem Kaba,9.dk (p), Enes Ocak,70.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 33.dk, Sarı Kart Ensar Kemaloğlu 85.dk



Oyundan Çıkanlar

Enes Ocak 87.dk, Hamza İpekci 77.dk, Hayri Kıcıkoğlu 69.dk, Ensar Kemaloğlu 87.dk



Oyuna Girenler

Caner İlyas 87.dk, Reha Kurt 77.dk, Oktay Gümüş 69.dk, Enescan Özdemir 87.dk

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 4. Selçuk Baştürk, 5. Fatih Gültekin, 7. Melik Yeğin, 10. Sinan Turan, 15. Mustafa Çiçekli, 30. Hasan Yurtseven, 33. Emrah Özyaylaz, 39. Uğurcan İkikardeş, 78. Yusuf Akbulut, 80. Fırat Hekimoğlu



Yedekler

66. Toprak Uçar, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş, 19. Sirac Susancak, 21. Berkay Polat, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

Kartlar

Sarı Kart Selçuk Baştürk 8.dk, Sarı Kart Melik Yeğin 34.dk, Sarı Kart Hakan Can Çimen 55.dk



Oyundan Çıkanlar

Fırat Hekimoğlu 71.dk, Sinan Turan 71.dk, Selçuk Baştürk 46.dk, Emrah Özyaylaz 7.dk, Melik Yeğin 46.dk



Oyuna Girenler

Sirac Susancak 71.dk, Yiğit Gümüş 71.dk, Hakan Can Çimen 46.dk, Berkay Polat 7.dk, Muzaffer Özcanlı 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 5 3 2 0 8 4 11 4 2 52 Orduspor FK 5 3 1 1 13 6 10 7 3 68 Aksaray Belediyespor 4 3 1 0 6 1 10 5 4 Bayrampaşa 3 3 0 0 12 3 9 9 5 Modafen 4 3 0 1 7 3 9 4 6 Bursa Yıldırımspor 5 3 0 2 6 2 9 4 7 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 8 1954 Kelkit Bld.Spor 5 3 0 2 6 4 9 2 9 Kestelspor 5 2 2 1 10 9 8 1 10 Bergama Belediyespor 4 2 1 1 6 5 7 1 11 Kozan Spor FK 5 1 1 3 5 8 4 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5 1 0 4 6 13 3 -7 13 Siirt İl Özel İdare 3 0 2 1 3 6 2 -3 14 Silivrispor 5 0 2 3 4 12 2 -8 15 Muğlaspor 5 0 1 4 2 7 1 -5 16 Sultanbeyli Bld. 5 0 1 4 2 8 1 -6 17 Karaköprü Belediyespor 3 0 1 2 1 9 1 -8

Fikstür