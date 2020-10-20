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2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'te 5. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Kozan Spor ile 17.10.2020 14:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1954 Kelkit Belediyespor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.10.2020 14:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Selim Özen(hakem), Çağrı Ateş(1. Yardımcı Hakem), Recep İlker Kor(2. Yardımcı Hakem), Mazlum Suna(dördüncü Hakem)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 5. Hüseyin Teker, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 23. Tayfun Çulha, 24. Erkan Bükülmez, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 9. Reha Kurt, 25. Caner İlyas, 26. Faruk Murat, 70. Hasan Üstübücü, 80. Enescan Özdemir, 88. Oktay Gümüş

Teknik Sorumlu


Goller
Adem Kaba,9.dk (p), Enes Ocak,70.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 33.dk, Sarı Kart Ensar Kemaloğlu 85.dk

Oyundan Çıkanlar
Enes Ocak 87.dk, Hamza İpekci 77.dk, Hayri Kıcıkoğlu 69.dk, Ensar Kemaloğlu 87.dk

Oyuna Girenler
Caner İlyas 87.dk, Reha Kurt 77.dk, Oktay Gümüş 69.dk, Enescan Özdemir 87.dk

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 4. Selçuk Baştürk, 5. Fatih Gültekin, 7. Melik Yeğin, 10. Sinan Turan, 15. Mustafa Çiçekli, 30. Hasan Yurtseven, 33. Emrah Özyaylaz, 39. Uğurcan İkikardeş, 78. Yusuf Akbulut, 80. Fırat Hekimoğlu

Yedekler
66. Toprak Uçar, 9. Muzaffer Özcanlı, 18. Yiğit Gümüş, 19. Sirac Susancak, 21. Berkay Polat, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Selçuk Baştürk 8.dk, Sarı Kart Melik Yeğin 34.dk, Sarı Kart Hakan Can Çimen 55.dk

Oyundan Çıkanlar
Fırat Hekimoğlu 71.dk, Sinan Turan 71.dk, Selçuk Baştürk 46.dk, Emrah Özyaylaz 7.dk, Melik Yeğin 46.dk

Oyuna Girenler
Sirac Susancak 71.dk, Yiğit Gümüş 71.dk, Hakan Can Çimen 46.dk, Berkay Polat 7.dk, Muzaffer Özcanlı 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK532084114
252 Orduspor FK5311136107
368 Aksaray Belediyespor431061105
4Bayrampaşa330012399
5Modafen43017394
6Bursa Yıldırımspor53026294
7Düzcespor52309693
81954 Kelkit Bld.Spor53026492
9Kestelspor522110981
10Bergama Belediyespor42116571
11Kozan Spor FK5113584-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor51046133-7
13Siirt İl Özel İdare3021362-3
14Silivrispor50234122-8
15Muğlaspor5014271-5
16Sultanbeyli Bld.5014281-6
17Karaköprü Belediyespor3012191-8

Fikstür

17.10.202068 Aksaray Belediyespor1-0Muğlaspor
17.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Kozan Spor FK
17.10.2020Sultanbeyli Bld.1-3Adıyaman 1954 SK
17.10.2020Kestelspor3-4Bayrampaşa
17.10.2020Düzcespor2-2Siirt İl Özel İdare
17.10.2020Bursa Yıldırımspor1-0Karaköprü Belediyespor
17.10.2020Bergama Belediyespor4-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
18.10.202052 Orduspor FK5-0Silivrispor


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