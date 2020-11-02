2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Silivrispor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1954 Kelkit Belediyespor - Silivrispor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ

Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.10.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ramazan Haymana(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11

16. Ceyhun Demircan, 9. Reha Kurt, 70. Hasan Üstübücü, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 88. Oktay Gümüş, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba



Yedekler

1. Ogün Samet Nuhoğlu, 25. Caner İlyas, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 53. Anılcan İslamoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 23. Tayfun Çulha, 35. Umur Ünal



Teknik Sorumlu





Goller

Hasan Üstübücü,2.dk (f), Oktay Gümüş,93.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Reha Kurt 24.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 42.dk, Sarı Kart Caner İlyas 86.dk, Sarı Kart Tayfun Çulha 65.dk



Oyundan Çıkanlar

Reha Kurt 46.dk, Enes Ocak 94.dk, Hasan Üstübücü 46.dk, Hamza İpekci 87.dk, Ensar Kemaloğlu 87.dk



Oyuna Girenler

Tayfun Çulha 46.dk, Anılcan İslamoğlu 94.dk, Caner İlyas 46.dk, Hayri Kıcıkoğlu 87.dk, Kaptan Kaan Akgün 87.dk

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

1. Mert Danışmaz, 4. Mehmet Albayrak, 61. Ömer Memiş, 22. Oğuz Yavuz, 35. Mücahit Karagöz, 55. Ardahan Gündoğdu, 6. Hakan Sayar, 70. Muhammet Sait Özvardar, 37. Ömer Faruk Acı, 75. Gökhan Göksu, 17. Tufan Deniz Gelen



Yedekler

13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 42. Şehmus Aslan, 5. Sercan Besler, 11. Murat Berk Çolak, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Muhammet Sait Özvardar 33.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Hakan Sayar 75.dk, Muhammet Sait Özvardar 75.dk, Ömer Faruk Acı 67.dk, Ömer Memiş 92.dk



Oyuna Girenler

Sercan Besler 75.dk, Murat Berk Çolak 75.dk, Şehmus Aslan 67.dk, Cankat Algür 92.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 6 4 2 0 9 4 14 5 2 68 Aksaray Belediyespor 5 4 1 0 7 1 13 6 3 52 Orduspor FK 7 3 3 1 13 6 12 7 4 1954 Kelkit Bld.Spor 7 4 0 3 8 5 12 3 5 Alanya Kestelspor 7 3 2 2 13 12 11 1 6 Bayrampaşa 4 3 1 0 12 3 10 9 7 Modafen 6 3 1 2 8 5 10 3 8 Düzcespor 5 2 3 0 9 6 9 3 9 Bursa Yıldırımspor 6 3 0 3 8 5 9 3 10 Bergama Belediyespor 5 2 2 1 7 6 8 1 11 Siirt İl Özel İdare 5 1 3 1 4 6 6 -2 12 Muğlaspor 7 1 2 4 5 9 5 -4 13 Silivrispor 7 1 2 4 5 14 5 -9 14 Kozan Spor FK 6 1 1 4 5 9 4 -4 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 6 1 1 4 6 13 4 -7 16 Karaköprü Belediyespor 4 1 1 2 2 9 4 -7 17 Sultanbeyli Bld. 7 0 1 6 2 10 1 -8

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