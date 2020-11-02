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2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 7. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. 1954 Kelkit Belediyespor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 7. hafta maçında 1954 Kelkit Belediyespor sahasında Silivrispor ile 31.10.2020 13:00'da karşılaştı. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1954 Kelkit Belediyespor - Silivrispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ
Kelkit İlçe Stadı - Gümüşhane - Kelkit

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.10.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ramazan Haymana(hakem), Ejder Yapıcı(1. Yardımcı Hakem), Boran Turhan(2. Yardımcı Hakem), İsmail İğil(dördüncü Hakem)

1954 KELKİT BELEDİYESPOR1954 Kelkit Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor İlk 11
16. Ceyhun Demircan, 9. Reha Kurt, 70. Hasan Üstübücü, 10. Hamza İpekci, 11. Ensar Kemaloğlu, 22. Halil İbrahim Keleş, 88. Oktay Gümüş, 24. Erkan Bükülmez, 29. Enes Ocak, 61. Adem Sağlam, 89. Adem Kaba

Yedekler
1. Ogün Samet Nuhoğlu, 25. Caner İlyas, 27. Hayri Kıcıkoğlu, 53. Anılcan İslamoğlu, 6. Kaptan Kaan Akgün, 23. Tayfun Çulha, 35. Umur Ünal

Teknik Sorumlu


Goller
Hasan Üstübücü,2.dk (f), Oktay Gümüş,93.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Reha Kurt 24.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Keleş 42.dk, Sarı Kart Caner İlyas 86.dk, Sarı Kart Tayfun Çulha 65.dk

Oyundan Çıkanlar
Reha Kurt 46.dk, Enes Ocak 94.dk, Hasan Üstübücü 46.dk, Hamza İpekci 87.dk, Ensar Kemaloğlu 87.dk

Oyuna Girenler
Tayfun Çulha 46.dk, Anılcan İslamoğlu 94.dk, Caner İlyas 46.dk, Hayri Kıcıkoğlu 87.dk, Kaptan Kaan Akgün 87.dk

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
1. Mert Danışmaz, 4. Mehmet Albayrak, 61. Ömer Memiş, 22. Oğuz Yavuz, 35. Mücahit Karagöz, 55. Ardahan Gündoğdu, 6. Hakan Sayar, 70. Muhammet Sait Özvardar, 37. Ömer Faruk Acı, 75. Gökhan Göksu, 17. Tufan Deniz Gelen

Yedekler
13. Alper Kağan Çakır, 54. Emre Sofuoğlu, 42. Şehmus Aslan, 5. Sercan Besler, 11. Murat Berk Çolak, 33. Veli Uğur Kara, 23. Cankat Algür

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muhammet Sait Özvardar 33.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Hakan Sayar 75.dk, Muhammet Sait Özvardar 75.dk, Ömer Faruk Acı 67.dk, Ömer Memiş 92.dk

Oyuna Girenler
Sercan Besler 75.dk, Murat Berk Çolak 75.dk, Şehmus Aslan 67.dk, Cankat Algür 92.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK642094145
268 Aksaray Belediyespor541071136
352 Orduspor FK7331136127
41954 Kelkit Bld.Spor740385123
5Alanya Kestelspor73221312111
6Bayrampaşa4310123109
7Modafen631285103
8Düzcespor52309693
9Bursa Yıldırımspor63038593
10Bergama Belediyespor52217681
11Siirt İl Özel İdare5131466-2
12Muğlaspor7124595-4
13Silivrispor71245145-9
14Kozan Spor FK6114594-4
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor61146134-7
16Karaköprü Belediyespor4112294-7
17Sultanbeyli Bld.70162101-8

Fikstür

31.10.202068 Aksaray BelediyesporP-PAdıyaman 1954 SK
31.10.202052 Orduspor FK0-0Bayrampaşa
31.10.20201954 Kelkit Bld.Spor2-0Silivrispor
31.10.2020Sultanbeyli Bld.0-1Siirt İl Özel İdare
31.10.2020Modafen1-2Muğlaspor
31.10.2020Kestelspor3-2Bursa Yıldırımspor
31.10.2020DüzcesporP-PKaraköprü Belediyespor
31.10.2020Bergama BelediyesporP-PKozan Spor FK


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